Stellantis ha un nuovo responsabile Italia, Santo Ficili, ecco chi è

Tempo di nomine in casa Stellantis. Infatti il colosso dell’Automotive nato dalla fusione di FCA e PSA, ha un nuovo responsabile per l’Italia. Il nuovo Country Manager di Stellantis nella Penisola è stato nominato Santo Ficili. Ecco chi è il Manager che è una vecchia conoscenza del mondo Fiat e Fiat Chrysler Automobiles.

In fiat da 34 anni, esperienza dalla sua per Santo Ficili

Santo Ficili è il nuovo Country Manager di Stellantis in Italia, il nuovo responsabile del gruppo nella nostra penisola. Una nomina importante anche per dirimere le tante e forse troppe polemiche che stanno circondando Stellantis.

Santo Ficili avrà un ruolo importante per Stellantis, con un filo diretto con il responsabile europeo del gruppo, quel Maxime Picat, manager francese e Region Chief Operating Officer Enlarged Europe di Stellantis.

Ficili non è uno nuovo agli ambienti della FCA dal momento che vanta una esperienza di moltissimi anni con ruoli di spessore. Infatti è entrato in Fiat ben 34 anni fa.

Chi è Santo Ficili, il nuovo responsabile Stellantis Italia

Santo Ficili è un manager che all’età di 21 anni è entrato in Fiat. Infatti il classe 66 nel 1987, dopo tre anni di Scuola Aziendale Lancia, è entrato ufficialmente nel mondo Fiat, prima come addetto all’area Sales per poi passare ai settori dei veicoli commerciali e delle cosiddette passenger car.

La carriera del manager ha avuto una impennata nel 2015, quando divenne responsabile di Mopar (azienda con sede negli Usa e produttrice di componenti per le auto del gruppo FCA e che ha come carico le attività post vendita di tutti i marchi della Fiat Chrysler Automobiles) per conto di Emea FCA.

Nel 2019 invece è diventato numero uno di Business Center Italy di Fca nonché capo delle Sales Operations Fca nell’area Emea.

