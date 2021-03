Vittoria giapponese. La Toyota Yaris ha portato a casa il premio di Auto dell’Anno 2021 con 266 punti. Secondo, la Fiat Nuova 500 con 240 punti, quindi la Cupra Formentor a 239. Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria di giornalisti: annunciato al Palexpo di Ginevra. Ma non al Salone, annullato giustamente per pandemia.

Toyota Yaris Auto dell’Anno 2021: e due

Così, la Yaris, che è l’auto più venduta d’Europa a gennaio 2021, fa il bis. Dopo la Yaris di prima generazione (2000). Fra l’altro, è il tris per Toyota: vinse con Prius nel 2005. Un record: la Yaris centra la doppietta come hanno fatto solo Renault Clio (1991 e 2006) e Volkswagen Golf (1992 e 2013).

La classifica Car of the Year 2021:

Toyota Yaris: 266 punti Fiat Nuova 500: 240 punti Cupra Formentor: 239 punti Volkswagen ID.3: 224 punti Skoda Octavia: 199 punti Land Rover Defender: 164 punti Citroën C4: 143 punti

Pertanto, per la giuria, la Yaris ha espresso i migliori contributi di design e innovazione tecnologica, in rapporto al prezzo di vendita. Sono sempre giudizi straordinariamente soggettivi, come in ogni competizione dove ci sia una giuria. Le valutazioni, che vengono espresse da una giuria internazionale di esperti del ramo, vertono sui numerosi parametri: dal design al comfort, dalla sicurezza all’economicità d’esercizio, passando per guidabilità, prestazioni, funzionalità, rispetto per l’ambiente. Pesa il rapporto qualità/prezzo.

Car of the Year: tecnologia online da rivedere

Tra le finaliste, due elettriche al 100%, come la 500, più la variante a batteria della C4, e altri quattro modelli disponibili anche in versione elettrificata.

Si è rinnovato il binomio tra il prestigioso premio automobilistico e il Salone elvetico, anche se la tecnologia ha lasciato un po’ a desiderare: non tutto ha funzionato a dovere, anche in termini di realtà aumentata.

