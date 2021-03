“Car of the Year 2021”: Fiat 500 elettrica la favorita?

L’auto vincitrice di Car of the Year 2021 sarà svelata oggi pomeriggio. Tra poche ore dunque conosceremo il nome del modello che vincerà il prestigioso premio nel 2021. L’annuncio del vincitore sarà fatto da Ginevra, anche se il salone che di solito funge da location per la cerimonia non avrà luogo quest’anno. Sette le vetture in gara: la nuova Citroen C4, Cupra Formentor, Fiat 500 elettrica, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris e Volkswagen ID.3.

Car of The Year 2021: tra poche ore sarà proclamato il vincitore, Fiat 500 elettrica tra le favorite

Per la Citroen C4 sembra ci sia poche chance. Non solo perché è stata un’auto francese a vincere l’ultima volta (la Peugeot 208), ma perché ci sono nella lista altri modelli che sono considerati come ultra-favoriti: la Fiat 500 e la Volkswagen ID .3. Primo vantaggio in comune: un motore elettrico, necessariamente al passo con i tempi. Secondo vantaggio condiviso: l’affetto della giuria, composta da giornalisti europei, per Fiat e Volkswagen.

Non a caso Volkswagen ha vinto nel 2010 (Polo V), 2013 (Golf VII) e 2015 (Passat VIII)! L’ID.3 ha le sue possibilità perché è il primo modello di Volkswagen pensato per essere solo elettrico. Il marchio non ha esitato a presentarlo come il seguito spirituale del primo Maggiolino e della Golf.

Tuttavia, la Volkswagen non è la campionessa di questo concorso che è nato nel 1964. Il detentore del record di titoli è proprio la Fiat, con nove auto dell’anno. E l’ultima non è altro che la prima versione della moderna 500 nel 2007. La piccola Fiat è popolare, da quando la Panda vinse nel 2004, la Punto nel 1995. Il marchio aveva persino realizzato una sequenza unica, quando la Bravo / Bravo vinse in 1996. Gli altri titoli Fiat sono: 124 nel 1967, 128 nel 1970, 127 nel 1972, Uno nel 1984, Tipo nel 1989.

Piccola Fiat e motore elettrico, la ricetta vincente di sicuro? Nel gioco delle scommesse, la Fiat 500 elettrica è senza dubbio il modello con le quote più basse. Ma ovviamente in questi casi le sorprese non mancano mai.

