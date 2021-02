Nuova Fiat 500 Elettrica eletta ‘La novità dell’anno 2021’

La nuova Fiat 500 Elettrica ha vinto il premio “La novità dell’anno 2021” indetto da Quattroruote. In particolare, la prima vettura 100% elettrica della casa automobilistica torinese è stata la più votata dai lettori del noto magazine italiano, prevalendo così su altre 15 vetture che componevano la classifica finale.

Alla nuova 500e sono andate il 17,2% delle preferenze ed è la quarta volta che l’intera famiglia 500 si aggiudica il riconoscimento. Quest’ultimo è stato consegnato virtualmente a Eligio Catarinella, country manager di Fiat, Abarth e Lancia in Italia, al termine dell’evento digitale Urban Mobility.

Nuova Fiat 500 Elettrica: i lettori di Quattroruote hanno premiato la city car 100% elettrica

“La mobilità urbana evolve in senso sostenibile e quello della sostenibilità è un concetto ampio, che può essere interpretato in molti modi. Per Fiat significa offrire le migliori soluzioni per la mobilità urbana sostenibile, oltre che per le necessità di mobilità delle famiglie. Con attenzione per l’ambiente, dotazione tecnologia e connettività. La Nuova 500 è in primis una 500, mantiene le sue caratteristiche iconiche, è icona di stile, benchmark tecnologico e di connettività“, ha dichiarato Catarinella.

L’apprezzamento da parte dei lettori di Quattroruote riflette la tendenza del mercato. A partire dal suo lancio ufficiale, la nuova 500 Elettrica è l’auto full electric più venduta in Italia, includendo modelli di ogni dimensione e prezzo.

Questo risultato premia la bontà di un progetto curato in ogni singolo dettaglio per fornire le migliori soluzioni di mobilità urbana e affrontare al meglio le sfide del trasporto privato e condiviso, ponendo al centro le esigenze dei clienti.

Per sviluppare la 500e sono state scelte le soluzioni migliori, in primis per l’autonomia che si attesta a 320 km nel ciclo WLTP grazie al pacco batterie da 42 kWh. In aggiunta, grazie al sistema di ricarica rapida da 85 kW, sono sufficienti appena 5 minuti di ricarica per percorrere fino a 50 km. 35 minuti invece sono richiesti per ricaricare l’80% della batteria.

La city car a zero emissioni propone tre modalità di guida chiamate Normal, Range e Sherpa. Sotto il cofano degli allestimenti Passion e Icon è presente un motore da 87 kW che permette alla vettura di raggiungere una velocità massima di 150 km/h e di impiegare 9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e 3,1 secondi da 0 a 50 km/h.

La versione Action della nuova Fiat 500 Elettrica, invece, è equipaggiata con un propulsore da 70 kW il quale permette una velocità autolimitata a 135 km/h, un’autonomia di 180 km (nel ciclo WLTP) e uno scatto da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi.

