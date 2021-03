Free2Move lancia la Mobility Card il 1 ° marzo 2021 in Francia

Per supportare al meglio le aziende che affrontano le sfide della mobilità, Free2Move lancia la Mobility Card il 1 ° marzo 2021. Questo servizio include la gestione individuale e una carta di pagamento universale per tutte le spese di trasporto.

Free2Move lancia in Francia la Mobility Card a partire da oggi 1 ° marzo 2021

La Mobility Card combina diversi elementi: da un lato, un’interfaccia di supervisione per dipendente per il mobility manager e, dall’altro, un’applicazione mobile e una carta di pagamento universale per l’utente finale. Pertanto, ogni dipendente conosce i suoi diritti e grazie ai suoi mezzi di pagamento può pagare tutte le sue spese, in particolare quelle relative agli utilizzi in disservizio (car sharing, car pooling …).

La Mobility Card risponde a un modello di consumo basato su abbonamento. Free2Move ha determinato tre pacchetti che scalano il livello di servizio. La Mobility Card One autorizza il pagamento a distributori di benzina, parcheggi, caselli e stazioni di lavaggio. Con la Mobility Card Classic, i dipendenti possono anche pagare tutte le spese di mobilità, inclusi taxi, noleggio, car sharing e trasporti pubblici. Infine, con la Mobility Card Prime, il titolare della carta può utilizzare il proprio conto per tutti i mezzi di trasporto e le spese di viaggio, compreso l’alloggio durante il viaggio.

Si noti che la Mobility Card, prima implementata in Francia prima di espandersi nel resto d’Europa, può essere abbinata all’offerta Charge My Car, la soluzione per la ricerca delle stazioni, la pianificazione e la ricarica nelle stazioni pubbliche. L’azienda entra così in una dimensione di utilizzo multienergetico. Un motivo in più per incoraggiare i manager a passare più francamente ai veicoli elettrificati, Free2Move vede la Mobility Card come un’opportunità per integrare facilmente l’elettromobilità nelle aziende.

