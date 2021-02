Nuova Citroën C3 ora disponibile con l’offerta Free2Move Lease Flex & Free

La nuova Citroën C3 si propone sul mercato come una berlina dallo stile moderno che esprime energia e protezione. La casa automobilistica francese afferma che la vettura non somiglia a nessun altro modello nel suo segmento, distinguendosi per la personalità colorata e per il comfort unico.

La terza generazione rappresenta l’evoluzione della bestseller del marchio che ha già conquistato oltre 850.000 clienti dal suo lancio avvenuto verso la fine del 2016. La C3 si distingue per il suo design audace, sottolineato dal nuovo frontale, con la firma luminosa a V, i nuovi proiettori a LED (di serie su tutte le versioni), i nuovi Airbump e i nuovi cerchi da 16” e 17”.

Nuova Citroën C3 disponibile a 397 euro al mese con Free2Move Lease Flex & Free

Il brand francese, inoltre, dà la possibilità di personalizzare la vettura con 97 combinazioni di colore, sette tinte per la carrozzeria, quattro pack color a contrasto, tetto bicolore disponibile in quattro tonalità e tre decorazioni specifiche. In aggiunta, la nuova Citroën C3 propone tre ambienti interni di cui i primi due completamente nuovi con i sedili Advanced Comfort.

Citroën sostiene che la vettura offre uno spazio a bordo al vertice del mercato e che la rende pratica nel quotidiano. La gamma di motori è composta dal PureTech a benzina con la possibilità di abbinare il cambio automatico a 6 rapporti e il diesel BlueHDi da 100 CV. Non mancano 12 tecnologie di aiuto alla guida per semplificare ulteriormente la vita a bordo e tre servizi di connettività.

Nelle scorse ore, Citroën ha annunciato una nuova offerta di Free2Move chiamata Flex & Free. Si tratta di una soluzione di noleggio a lungo termine all inclusive, smart e flessibile, della durata di 36 mesi e 45.000 km complessivi di percorrenza.

Nel costo mensile sono inclusi tutti i servizi indispensabili per la circolazione, oltre alla possibilità di uscita senza costi aggiuntivi prima della scadenza dei 36 mesi, a partire dal 12º mese. Parliamo di un’opportunità interessante nel caso in cui non si avesse più l’esigenza e la possibilità di utilizzare la Citroën C3 oppure si desiderasse passare a un altro modello o un’altra motorizzazione.

397 euro al mese con zero anticipo e 45.000 km inclusi in 36 mesi

La variante con motore PureTech 110 S&S da 1.2 litri nella versione top di gamma Shine è disponibile con Free2Move Lease Flex & Free al costo di 397 euro al mese (IVA inclusa) per 36 mesi e 45.000 km complessivi senza alcun anticipo.

Il canone mensile include assicurazione RC Auto, antifurto con polizza incendio e furto, Kasko, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale h24, tassa di proprietà, auto sostitutiva in caso di guasto, gestione sinistri e copertura assicurativa PSAWeCare. Quest’ultima copre i rischi derivanti da sindrome influenzale di natura pandemica, incluso il COVID-19, per i primi 12 mesi dalla data di inizio del contratto di noleggio a lungo termine.

Al termine del noleggio, la formula Flex & Free di Free2Move Lease permette di passare a un’altra vettura, un’altra motorizzazione oppure semplicemente terminare il contratto senza pagare alcuna penale.

