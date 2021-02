Nuova Peugeot 308 SW: ecco come potrebbe essere

Peugeot sta attualmente testando la nuova generazione della Peugeot 308 che arriverà sul mercato sia in versione berlina che station wagon. Il noto sito Web russo Kolesa ha creato due render della versione SW prendendo come base di partenza proprio gli ultimi scatti “rubati”.

Rispetto all’attuale 308 SW, la station wagon compatta appare più sportiva in modo da mettersi allo stesso livello delle rivali tedesche. Il progetto digitale mostra un nuovo design per la parte frontale con griglia e forme prese in prestito dal nuovo 2008.

Nuova Peugeot 308 SW: un progetto digitale anticipa l’aspetto della prossima generazione

Sulla parte posteriore, invece, troviamo dei fanali avvolgenti simili a quelli utilizzati sulla più grande 508 SW. Tuttavia, ci sono alcuni dettagli che potremmo non trovare sul modello di produzione come ad esempio il design dei cerchi e il paraurti posteriore che provengono dalla vecchia 308 GT Line.

In molti sperano che la nuova Peugeot 308 porti con sé diversi miglioramenti anche nell’abitacolo come ad esempio un volante più grande e un nuovo sistema di infotainment poiché quello attuale non è all’altezza delle rivali. La casa automobilistica francese potrebbe offrire anche una versione ad alte prestazioni, magari con tecnologia ibrida plug-in in grado di sviluppare circa 300 CV di potenza, oltre ad avere la trazione integrale.

Allo stesso tempo, la casa del Leone proporrà alcuni nuovi motori di piccola cilindrata per ridurre il più possibile le emissioni di CO2 e i costi di utilizzo. Infine, la nuova Peugeot 308 potrebbe essere la prima vettura della casa automobilistica francese ad avere il nuovo logo annunciato qualche giorno fa.

Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno ulteriori informazioni in merito. Nell’attesa godiamoci questo progetto digitale che riguarda la versione station wagon.

