Prime foto spia della Peugeot 308 SW

Tra poco più di un mese debutterà la nuova Peugeot 308 e tra sei mesi sarà nelle concessionarie. Nelle scorse ore a proposito di questo modello segnaliamo che sono apparse sul web le prime foto spia della nuova Peugeot 308 SW. L’azienda francese ha iniziato a testare la variante familiare della nuova generazione della compatta, proprio quando quest’ultima sta per debuttare. Avvistati anche insieme ad un altro prototipo della nuova 308, per la prima volta condivideranno il design nella sua interezza.

Nelle scorse ore sono apparse sul web le prime foto spia della nuova Peugeot 308 SW

Peugeot ha previsto uno stile unico nella forma laterale della nuova station wagon compatta, quindi dalle porte anteriori a quella posteriore è completamente nuova, ereditando parte del profilo del fratello maggiore con una linea del tetto che cade molto dolcemente nella parte posteriore, con uno stile più sportivo. Nel frattempo, il design anteriore e posteriore della nuova Peugeot 308 SW è condiviso con il modello a cinque porte. I fari più sottili, le zanne che corrono verticalmente sul paraurti e la nuova griglia per un look più elegante.

Le istantanee mostrano una zona posteriore di nuova costruzione, anche se su questo modello sono state trasferite direttamente anche le più moderne luci orizzontali che debutterà la nuova 308. Anche il design del paraurti è identico, preservando anche la disposizione dei riflettori verticali.

All’interno della nuova Peugeot 308 SW troviamo uno stile più moderno, con il quadro strumenti digitale «i-Cockpit» con effetto 3D, tra le altre interessanti novità più legate alla connettività, oltre agli interni spaziosi e al maggior volume del bagagliaio. Non si segnalano invece novità per quanto riguarda la gamma dei motori che sarà la stessa del modello normale. Il debutto del nuovo 308 SW è previsto per il prossimo autunno, e sarà in vendita nella primavera del 2022.

Ti potrebbe interessare: Il prossimo crossover di Peugeot sarà una 308 in stile KIA XCeed

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI