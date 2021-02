Anne Abboud prende le redini di Stellantis Retail

Anne Abboud a partire dall’1 marzo 2021 sarà la nuova responsabile del Retail di Stellantis. Si tratta di un ambito che riguarda 11.250 dipendenti sparsi nel mondo e operanti in 225 siti. Laureata all’Ecole Centrale de Lyon, Anne Abboud è entrata a far parte del gruppo PSA nel gennaio 2016 , quando è stata nominata responsabile delle vendite per il marchio Peugeot in Europa. Ha poi assunto il timone di PSA Retail nel marzo 2018.

In precedenza, dal 1987 al 2015, ha avuto una ricca carriera all’interno del gruppo Renault, ricoprendo diverse posizioni dirigenziali, coprendo sia attività commerciali che industriali. La rete di Stellantis è il risultato della fusione di PSA Retail e Motor Village, strutture di distribuzione dei gruppi PSA e FCA. La nuova società riunisce 11.250 dipendenti, che operano in 11 paesi (Francia, Regno Unito, Germania, Italia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Austria, Polonia, Marocco), con una rete di 225 siti multimarca e 35 piattaforme Distrigo (pezzi staccati).

