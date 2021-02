Stellantis: il futuro di Vauxhall Ellesmere Port dipende dal “sostegno del governo”

I proprietari dello stabilimento di Ellesmere Port di Vauxhall si sono espressi per la prima volta da quando sono iniziati i colloqui sul suo futuro, affermando che il destino del sito dipende dal governo che deve fornire incentivi finanziari. Stellantis, la società che possiede lo stabilimento del Cheshire dove lavorano 1.000 persone, ha confermato che chiuderà il sito se non riuscirà a raggiungere un accordo con il governo britannico.

La notizia arriva dopo che la società madre francese di Vauxhall, PSA, il mese scorso si è fusa con Fiat Chrysler per formare Stellantis, una nuova superpotenza automobilistica. A seguito di tale fusione, è stato rivelato che il futuro dello stabilimento del nord-ovest era in dubbio, in gran parte a causa dell’imminente divieto del governo di nuove auto a benzina e diesel.

Lunedì sono iniziati i colloqui sull’opportunità di chiudere o investire nello stabilimento e una decisione era prevista per il giorno successivo, ma è stata ritardata. Ora i proprietari dell’azienda hanno parlato per la prima volta questa settimana.

Una dichiarazione di Michael Lohscheller, che dirige le unità Opel e Vauxhall del gruppo Stellantis, ha dichiarato: “In questa fase queste discussioni sono produttive ma non conclusive”.

La società ha confermato di chiedere incentivi finanziari per realizzare un nuovo veicolo elettrico nello stabilimento, nonché impegni per il commercio di parti come le batterie, post-Brexit.

Il nuovo segretario agli affari Kwasi Kwarteng è stato coinvolto nei colloqui con la società nel tentativo di sollecitare Stellantis a investire.

