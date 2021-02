SPOT annuncia una partnership con Jeep Jamboree USA

SPOT, una consociata interamente controllata da Globalstar, Inc. e fornitore leader di tecnologie di messaggistica satellitare e notifiche di emergenza, ha annunciato oggi la sua partnership con Jeep Jamboree USA in qualità di sponsor ufficiale.

SPOT offre agli appassionati di fuoristrada e agli avventurieri dell’entroterra la connettività critica in aree remote. I servizi includono messaggistica, tracciamento, mappatura e risposta alle emergenze SOS salvavita, offrendo la massima tranquillità agli utenti di tutto il mondo. Ad oggi, SPOT ha realizzato oltre 7.500 salvataggi, in più di 100 paesi.

“Il Jeep Jamboree è il primo evento per i proprietari di Jeep in cerca di avventura”, ha affermato Dave Kagan, CEO di Globalstar. “In qualità di partner ufficiale per le comunicazioni satellitari, siamo entusiasti di portare connettività e sicurezza a coloro che escono regolarmente dalla strada con la loro Jeep”.

“Molti eventi Jeep Jamboree si verificano in aree remote e la connettività a volte è problematica”, ha affermato Pearse Umlauf, Presidente e CEO di Jeep Jamboree. “Per noi, la partnership aveva senso, poiché SPOT ci consente di portare tale connettività ai nostri partecipanti attraverso una tecnologia satellitare sempre attiva e sempre disponibile. ”

La tecnologia salvavita di SPOT fornisce check-in o aiuto con un solo tocco e funzionalità di tracciamento, oltre alla mappatura SPOT mostra la posizione GPS e il movimento dell’utente tramite visualizzazioni live, storiche e condivise di ogni avventura fuoristrada. SPOT sarà presente in loco a numerosi eventi Jeep Jamboree USA durante tutto l’anno e fornirà inoltre guide per i sentieri con i messaggeri satellitari GPS SPOT Jeep Edition da utilizzare.

La partnership con Jeep Jamboree USA segue il lancio delle edizioni SPOT X e Gen4 Jeep e l’accordo di licenza annunciato in precedenza con il marchio Jeep. Per ulteriori informazioni su questi prodotti, visitare www.FindMeSpot.com/Jeep .

