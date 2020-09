La nuova Jeep Adventure Academy fornirà istruzioni essenziali per la guida fuoristrada

Il marchio Jeep presenterà la sua prima Jeep Adventure Academy per fornire istruzioni pratiche di guida fuoristrada ai proprietari di Jeep 4×4. A partire da questo ottobre, la Jeep Adventure Academy si svolgerà in località selezionate in tutto il paese e sarà guidata da esperti di fuoristrada e istruttori di spicco di Jeep Jamboree USA. I partecipanti impareranno le basi del fuoristrada e ancora di più sulle capacità leggendarie del loro veicolo a marchio Jeep, costruendo al contempo fiducia e connessioni all’interno della comunità del marchio Jeep di amanti dell’avventura.

“Il fuoristrada è un rito di passaggio per i proprietari di Jeep 4×4 e la nuova Jeep Adventure Academy fornirà le conoscenze chiave che ogni fuoristrada può utilizzare per affrontare i sentieri”, ha affermato Jim Morrison, capo del marchio Jeep, FCA – Nord America . “La nuova Jeep Adventure Academy sottolinea l’impegno del marchio Jeep nel fornire veicoli Jeep 4×4 che forniscono ai proprietari un senso di capacità, sicurezza e protezione per gestire qualsiasi condizione o avventura con fiducia”.

Le lezioni della Jeep Adventure Academy si concentreranno su diverse aree essenziali dell’istruzione fuoristrada, comprese le basi del sistema 4×4, le tecniche di guida, l’etichetta del percorso, la preparazione e l’attrezzatura del veicolo, come leggere correttamente il terreno e gli ostacoli impegnativi, consigli sulla sicurezza e altro ancora.

La Jeep Adventure Academy si svolgerà durante le prime tre settimane di ottobre nelle seguenti località:

Holly Oaks Off- Road Vehicle Park , Holly, Michigan : 2-4 ottobre

Southern Missouri Off-Road Ranch , Seymour, Missouri : 9-11 ottobre

Hollister Hills State Vehicular Recreation Area , Hollister, California : 16-18 ottobre

La registrazione è disponibile su jeepadventureacademy.com . Una sessione di un giorno parte da $ 99 e richiede la proprietà di un veicolo Jeep 4×4. Le sessioni dell’accademia saranno guidate da personale professionale di Jeep Jamboree USA, un’organizzazione che conduce avventure fuoristrada dal 1953.

Ti potrebbe interessare: Jeep Wrangler: alcune colorazioni a pagamento offerte gratuitamente in UK

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI