Peugeot presenta oggi il suo nuovo logo

Alcuni marchi rimangono nella mente dei clienti grazie al loro logo. Il leone di Peugeot è sopravvissuto per molti decenni. Dal 1975 è in piedi e dinamico e ha subito solo due ammodernamenti nel 1998 e nel 2010. Dal 25 febbraio 2021, il leone sarà di profilo e si vedrà solo la sua testa, incorniciata in una semiellisse ispirata all’araldica.

L’origine di questo design risale agli anni ’60, con un logo posto sulla griglia delle Peugeot 404. Perché questo cambio di immagine? Il produttore di Sochaux vuole abbandonare la sua fama di casa automobilistica per il “grande pubblico” e si vuole ora rivolgere ad una clientela in cerca di prestigio.

Al momento non si sa se questo undicesimo logo nella storia della Peugeot verrà applicato a tutti i modelli o solo alle auto premium, come la 308, la 508, la 3008 e la 5008. Una cosa è certa: la 308 la indosserà per prima, dal momento che il produttore ha svelato le foto spia in anteprima lo scorso settembre.

Questa è anche una risposta al nuovo logo Renault, rivelato pubblicamente il 14 gennaio 2021. Anche qui i designer hanno rivisitato il passato e il logo immaginato da Vasarely per la Renault 5 nel 1975. D’altra parte, la Renault si è affidata a un immagine semplice che non modifica in alcun modo il rombo.

