Jeep Wrangler Rubicon 392 Launch Edition: annunciato il prezzo per gli USA

Per diversi anni, i fan dell’iconica Wrangler hanno chiesto a gran voce una versione con motore V8. La casa automobilistica americana ha deciso di accontentare questa grossa fetta di utenti, lanciando sul mercato la Jeep Wrangler Rubicon 392.

Nelle scorse ore, il marchio di Stellantis ha annunciato il prezzo della Launch Edition pari a 73.500 dollari (60.351 euro). Parliamo di oltre il doppio della versione entry-level del veicolo ed è persino più costosa del Ram 1500 TRX da 712 CV.

Jeep Wrangler Rubicon 392 Launch Edition: svelato il prezzo ufficiale della speciale versione

Mettendo da parte per un po’ il prezzo di vendita esagerato, la Wrangler Rubicon 392 Launch Edition mira ad essere la Jeep definitiva in quanto sotto il cofano è presente il motore Hemi V8 da 6.4 litri che eroga 476 CV e 637 nm di coppia massima.

Accanto al powertrain ci sono una trasmissione automatica a 8 velocità e un sistema di trazione integrale. Lo scatto da 0 a 96 km/h avviene in soli 4,5 secondi. Oltre al prestante propulsore, il SUV dispone di un kit di sollevamento di serie da 5,08 cm, un sistema di sospensioni unico con ammortizzatori Fox ad alte prestazioni e binari del telaio aggiornati.

Il veicolo sfoggia anche un impianto di scarico attivo con doppia modalità e un cofano motore con estrattore dell’aria funzionale abbinato a una presa d’aria Hydro-Guide a tre livelli. Quest’ultima filtra l’acqua fino a 57 litri al minuto e consente al veicolo di attraversare profondità fino a 826 mm.

La Jeep Wrangler Rubicon 392 Launch Edition è dotata poi di inserti in bronzo, assali Dana 44 con bloccaggio elettronico dei differenziali, scollegamento elettronico della barra antirollio anteriore e cerchi da 17” avvolti in pneumatici da 33″. Entrando nell’abitacolo, la Launch Edition vanta sedili sportivi in pelle con esclusive cuciture a contrasto color bronzo, un sistema di infotainment con schermo da 8.4 pollici e un volante ad alte prestazioni con paddle.

Sebbene il modello sia ben equipaggiato, la casa automobilistica americana dà la possibilità di aggiungere alcuni optional fra cui la capote retrattile elettrica, un pacchetto di traino per il rimorchio, un sistema di telecamere off-road e altro ancora. La nuova Jeep Wrangler Rubicon 392 Launch Edition arriverà nelle concessionarie statunitensi verso la fine di questo trimestre.

