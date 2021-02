Il prossimo crossover di Peugeot sarà una 308 in stile KIA XCeed

Il prossimo 18 marzo avverrà il lancio più importante dell’anno per Peugeot Sarà la data in cui conosceremo la nuova Peugeot 308. La compatta francese è con noi dal 2013 e, sebbene abbia ricevuto un restyling nel 2017, le sue vendite riflettono che ha bisogno di una ristrutturazione completa. La grande notizia è che la prossima Peugeot 308 continuerà ad avere le tradizionali versioni a cinque porte e le versioni familiari come le conosciamo, ma saranno accompagnate da una nuova versione: la Peugeot 308 Cross.

Secondo la rivista olandese Autointernationaal, Peugeot vuole che le vendite della 308 tornino a quelle di anni fa, come è logico. E per raggiungere questo obiettivo, in un mercato invaso da SUV e crossover, non hanno altra scelta che piegarsi alle tendenze di moda in questo periodo. Le versioni a cinque porte e le versioni familiari avranno il loro pubblico – soprattutto nelle flotte aziendali – e raggiungeranno il pubblico che non decide tra un SUV e un’auto di una vita. Lo faranno seguendo la formula di auto come la KIA XCeed o la Volkswagen T-Roc.

Anche se farà parte della famiglia 308, la nuova Peugeot 308 Cross avrà una carrozzeria specifica e codici di design propri, come una zona posteriore in stile “coupé” o protezioni in plastica sui passaruota. Sarà il veicolo a colmare il gap nella gamma della casa francese tra la solita Peugeot 308 e la Peugeot 3008.

Si difenderà minimamente su strade sterrate in buone condizioni, ma non sarà un’auto progettata per la guida fuoristrada. La prossima Peugeot 308 sarà costruita su una versione evoluta della piattaforma EMP-2 , la stessa che ha rilasciato la nuova DS 4 . Non ci saranno sorprese quando si parla di motori: ai motori benzina tre cilindri si affiancherà un BlueHDi da 130 cavalli ad alta efficienza e si parla della microibridazione di tutta la meccanica termica sin dal loro lancio. Ci saranno anche versioni plug-in da 225 CV e fino a 300 CV di potenza.

