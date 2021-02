FFP diventerà Peugeot Invest

Il Consiglio di Amministrazione di FFP proporrà ai suoi azionisti di cambiare la propria ragione sociale per assumere il nome di Peugeot Invest durante l’Assemblea Generale che si terrà il 31 marzo. “Con questo nome chiaro e descrittivo, la società di investimento quotata conferma il suo ancoraggio nella storia di Peugeot, iniziata più di duecento anni fa, e in particolare il suo DNA industriale, familiare, responsabile e di lungo termine”, ha spiegato FFP.

Al fine di mantenere la coerenza complessiva nella comunicazione aziendale, le filiali di FFP saranno rinominate come segue: Maillot I, una controllata di proprietà congiunta con il suo azionista di maggioranza Etablissements Peugeot Frères per portare le loro partecipazioni in Stellantis e Faurecia, diventerà Peugeot 1810, FFP Invest diventerà Peugeot Invest Assets e FFP Investment UK Ltd diventerà Peugeot Invest UK Ltd.

“Ci è sembrato ovvio e opportuno che il nostro nome rifletta meglio il legame tra la nostra storia e la nostra attività di investimento”, ha affermato Robert Peugeot, Presidente del Consiglio di amministrazione di FFP.

