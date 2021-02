Peugeot è il marchio preferito delle aziende spagnole per l’affidabilità della sua gamma e la sua offerta di servizi appositamente progettati per loro. Il marchio dispone di una delle gamme più complete sul mercato, presente in tutti i segmenti.

Peugeot attribuisce grande importanza alla sua gamma di veicoli commerciali, a cui fornisce evoluzioni tecnologiche allo stesso livello della sua gamma di autovetture. Questa qualità è riscontrabile nelle nuove generazioni di Peugeot Partner ed Expert e di Peugeot Rifter e Traveller, con importanti novità nel design, nell’equipaggiamento e nelle prestazioni, sia nelle versioni combi che furgone. Peugeot copre tutte le esigenze, dal furgone compatto e urbano, come il Partner, al grande veicolo da carico come il Boxer.

La strategia del marchio è sempre stata quella di essere vicino ad aziende e professionisti per conoscere in prima persona le loro esigenze e offrire loro una gamma di prodotti affidabili e competitivi che soddisfano pienamente le loro aspettative. La collaborazione di importanti bodybuilder o l’esperienza del Peugeot Professional Network, con 55 punti specializzati, al servizio di aziende e liberi professionisti, sono esempi di questa filosofia.

L’altro fattore chiave per spiegare la leadership di Peugeot nelle aziende sta nelle prestazioni dei suoi modelli, come la sua gamma di veicoli commerciali elettrici, che offre la possibilità di scegliere tra due diverse capacità di batteria, con due livelli di autonomia pensati per rispondere alle esigenze di chilometraggio giornaliero di diverse tipologie di utenti, a cui bisogna aggiungere flessibilità in termini di lunghezze , volumi di carico, carrozzerie e trasformazioni che caratterizzano le versioni termiche

Gli stilisti e gli ingegneri responsabili della creazione della Peugeot Partner sono partiti dalla base di un’auto, incorporando le esigenze di robustezza, volume di carico e prestazioni di professionisti provenienti da settori molto diversi. Questa filosofia si riflette in questioni come l’equipaggiamento per il comfort o le funzioni di assistenza alla guida, a livello di una berlina o di un SUV di segmento C.

Oltre ai normali livelli di allestimento, i diversi tipi di carrozzeria, la Standard e le lunghezze Long o le alternative di volumi (tra 3,9 m3 e 4,4 m3) e di portata (tra 600 Kg e 1.000 Kg) disponibili, il Nuovo Partner Peugeot propone, per la prima volta, versioni “ready to use”, pensate per determinati usi specifici.

La Peugeot Rifter si distingue per la sua silhouette innovativa, che assume elementi dell’universo SUV conferendole, sia nelle versioni Standard che Long, eleganza e uno stile robusto, senza perdere una vocazione avventurosa che le permette di vincere qualsiasi sfida, sia nella città dal lunedì al venerdì come in natura nei fine settimana.

A metà anno arriveranno le versioni elettriche Peugeot e-Partner ed e-Rifter, prodotte nello Stellantis Center di Vigo. Tra i suoi punti di forza, un’autonomia fino a 275 km nel ciclo WLTP (in corso di omologazione), 2 lunghezze (Standard e Long), un carico utile fino a 800 kg e un volume di carico fino a 4,4 m³, rigorosamente identico alla versione termica.

Il Peugeot Expert, esprime robustezza e modernità.Con un carico utile massimo di 1.400 kg, tre lunghezze (da 4,60 ma 5,30 m) e un’altezza di 1,90 m, è particolarmente adatto alle sfide del traffico urbano. Questo modello sfrutta appieno i vantaggi della piattaforma modulare EMP2, incorporando attrezzature innovative nel segmento e motori efficienti che raggiungono valori di consumi ed emissioni che lo collocano tra i migliori della sua categoria.

A bordo, Peugeot Traveller è sinonimo di comfort, grazie al suo comportamento dinamico e all’ambiente e al comfort di fascia alta. Molteplici configurazioni, fino a 9 posti, e numerose dotazioni, alcune totalmente nuove nel segmento, fanno di questo modello un veicolo da vivere e godersi quotidianamente.

Sia il Peugeot e-Traveller che il Peugeot e-Expert offrono due capacità di batteria (50 kWh o 75 kWh), che possono raggiungere rispettivamente autonomia di 230 km e 330 km WLTP, adattandosi perfettamente all’uso quotidiano di questo tipo di veicolo. Come le sue versioni equivalenti a propulsione termica, le sue gamme consentono di scegliere tra tre diverse lunghezze (Compact, Standard e Long), con tre volumi di carico, nell’e-Expert, o fino a 9 posti, nel caso dell’e- Viaggiatore. E tutto questo con un’altezza massima di 1,90 m, che dà accesso ad entrambi i modelli al parcheggio sotterraneo.

