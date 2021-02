Questo kit trasforma l’attuale Jeep Wrangler nella classica Jeep MacGyver

Un’azienda americana ha lanciato un kit carrozzeria molto curioso, in quanto conferisce all’attuale Jeep Wrangler JL un’estetica molto simile a quella della Jeep Wrangler YJ che è stata commercializzata negli anni ottanta e novanta, comprese le sue caratteristiche ottiche squadrate.

Jeep Wrangler della generazione YJ , la generazione commercializzata tra il 1986 e il 1995 era il veicolo personale del personaggio interpretato da Richard Dean Anderson nella serie televisiva MacGyver, andata in onda nello stesso periodo.

La Jeep Wrangler YJ è stata la prima generazione del modello come lo conosciamo oggi. A quel tempo si trattava di un enorme salto evolutivo rispetto al suo predecessore, la Jeep CJ-7 e la sua principale caratteristica estetica erano le sue ottiche di forma quadrata, anche sul frontale. Un dettaglio che rende questa generazione dell’iconico SUV americano una rarità, in quanto è l’unico derivato dell’originale Jeep Willys che non ha utilizzato fari circolari.

Proprio per questo motivo, questo nuovo kit di Quadratec, azienda specializzata in accessori per fuoristrada che è stata fondata da Ted Wentz Jr. rappresenta indubbiamente qualcosa di molto interessante.

Questo nuovo kit carrozzeria include numerose modifiche sia a livello esterno che interno, tra cui alcune di stile retrò come la vernice Khaki Metallic, che non appartiene al catalogo modelli attuale ed è ispirata a quella del Wrangler YJ personale del proprietario dell’azienda o l’ottica, poiché gli originali della Wrangler JL sono sostituiti da nuovi elementi di forma squadrata che copiano perfettamente quelli che erano montati sulla Wrangler YJ , sebbene questi non utilizzino lampadine convenzionali ma piuttosto LED moderni ed efficienti.

Questa particolare versione di Wrangler MacGyver presenta nuovi passaruota in tinta con la carrozzeria con indicatori di direzione integrati, nuovi paraurti e un kit di sospensioni che solleva notevolmente l’Attaccabrighe da terra grazie ai suoi nuovi ammortizzatori Teraflex Falcon regolabili che sono completati da nuove ruote in stile retrò calzate con Huge off- pneumatici Mickey Thompson Baja Boss da strada.

Nell’abitacolo di questa Jeep Wrangler MacGyver troviamo che le porte convenzionali e la seconda fila di sedili sono scomparse , ma sono stati aggiunti un nuovo roll bar e nuovi sedili rivestiti in pelle aftermarket Corbeau, oltre a un nuovo sistema di infotainment Alpine con schermo da 9 pollici.

