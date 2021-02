Decine di vittime, milioni di persone a combattere con temperature straordinariamente basse: gelo in Texas fa lievitare il prezzo del greggio. Rincari benzina anche per l’Italia. La morsa del grande freddo polare ha stretto d’assedio gli Stati Uniti, paralizzando la produzione energetica e le reti elettriche di regioni immense. Beninteso: il surriscaldamento globale era e resta un allarme rosso. In generale, le temperature salgono, come rilevano gli esperti, con gravi danni per il pianeta. Ma in Texas la situazione è anomala alla rovescia.

Gelo in Texas fa lievitare il prezzo del greggio: giacimenti ko

Questo freddo pazzesco e continuo ha bloccato il Permian Basin, il più grande giacimento per il fracking di greggio e gas, più le raffinerie di dimensioni ciclopiche negli spazi enormi degli States. Ma cos’è il fracking? Un modo di estrarre petrolio. Lo sfruttamento della pressione di un fluido, per creare e propagare una frattura in uno strato roccioso nel sottosuolo: da lì, si fa il percorso verso l’oro nero.

Se la produzione cala, il bene ha un prezzo più alto, per una tremenda legge del mercato. Ne sentono le conseguenze anche gli automobilisti italiani che fanno un pieno di benzina e diesel molto più caro. Il barile di petrolio sfonda il muro dei 64 dollari. Di recente, un centesimo e mezzo in più per verde e gasolio. Morale: il prezzo medio nazionale praticato della benzina, in modalità self, è 1,513 euro al litro. Mentre il prezzo medio praticato del diesel, sempre in modalità self, è 1,386 euro/litro. Peggio ancora il servito, per quei pochi che lo usano.

E se il carburante costa di più, cresce la spesa per il trasporto delle merci, che arrivano sugli scaffali a prezzi più elevati.

Greggio e gas, incroci pericolosi

Addirittura, Il governatore del Texas Greg Abbott ha ordinato mercoledì uno stop alle esportazioni di gas dallo Stato. Obiettivo: fronteggiare l’ondata di gelo e maltempo che nei giorni scorsi ha congelato infrastrutture gas e turbine eoliche provocando l’interruzione della fornitura di elettricità e acqua a milioni di texani, dice Staffetta Quotidiana.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI