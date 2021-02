La gendarmeria di Eure-et-Loir ha ricevuto la sua prima Peugeot 5008

I gendarmi del dipartimento Eure-et-Loir non nascondono la loro gioia, nel loro ultimo post su Facebook, questo giovedì 18 febbraio 2021. Un nuovissimo veicolo integra la flotta della gendarmeria di Eure-et-Loir.

Si tratta di una Peugeot 5008. Il ministro dell’Interno della Francia, Gérald Darmanin, aveva annunciato il rinnovo di un quarto della flotta di veicoli delle forze dell’ordine nel 2021, nell’ambito del piano di recupero.

Nel gennaio 2021, la polizia nazionale di Eure-et-Loir aveva ricevuto anche tre nuovi veicoli: Renault Zoé, oltre a biciclette elettriche. In Eure-et-Loir verranno fatti altri investimenti per la gendarmeria e la polizia. A loro è dedicata una busta di oltre 425.000 euro, per l’ammodernamento degli edifici.

Questa Peugeot 5008 è solo la prima unità di una serie di veicoli che saranno affidati nei prossimi mesi ai gendarmi del dipartimento Eure-et-Loir che potranno così usufruire di un modello all’avanguardia per le loro attività di pattuglia.

