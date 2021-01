A Bordeaux le nuove Peugeot 5008 saranno assegnate a missioni di soccorso della polizia

In Gironda, la polizia nazionale ha ricevuto due nuove Peugeot 5008 serigrafate a Bordeaux , che dovrebbero essere operative dall’inizio del 2021. Il modello di SUV prodotto dal marchio francese, infatti, è stato scelto dal Ministero dell’Interno per rinnovare il parco veicoli della polizia. “I SUV 5008 saranno assegnati a missioni di soccorso della polizia. Dovremmo riceverne altri quattro a breve ”, hanno dichiarato alla stazione di polizia di Bordeaux.

In Gironda, la polizia nazionale ha ricevuto due nuove Peugeot 5008 serigrafate a Bordeaux

Come promemoria, i servizi statali hanno ordinato 1.263 Peugeot 5008 prodotte a Sochaux e Rennes, di cui 678 saranno consegnate alla gendarmeria e 585 alla polizia. Tipicamente, la 5008 è alimentata dal motore a benzina turbo a 3 cilindri PureTech da 130 cavalli. Si tratta di modelli a sette posti, gli ultimi due dei quali sono stati rimossi per ottenere un ampio bagagliaio.

“Questo è esattamente ciò che mancava nelle macchine che abbiamo al momento”, ha spiegato un gendarme. Saremo in grado di trasportare molte attrezzature, in particolare nell’ambito del PSIG (plotone di sorveglianza e intervento della gendarmeria) e delle missioni di sicurezza stradale. ”

Questi veicoli ordinati per la Polizia e la Gendarmeria – commercializzati al grande pubblico a circa 30.000 euro ciascuno – hanno una configurazione unica:

Tutte le Peugeot 5008 consegnate sono versioni Active Business PureTech 130.

Hanno cinque posti, i due eventuali posti aggiuntivi essendo riservati all’integrazione di strumenti elettronici legati all’esercizio della funzione di poliziotto e / o gendarme.

In termini di colori, la Peugeot 5008 è grigio Artense per la polizia, blu Célèbes / blu Bourrasque per la gendarmeria nazionale. Questi veicoli sono anche serigrafati.

Infine sono state previste disposizioni specifiche per ogni funzione: rampe leggere sul tetto, ecc.

Ti potrebbe interessare: PSA Rennes consegna le prime Peugeot 5008 alla gendarmeria

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI