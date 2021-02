Maserati Grecale: prime immagini ufficiali

Nelle scorse ore sono state pubblicate le prime foto ufficiali del prototipo di Maserati Grecale. Il SUV di segmento D che sarà prodotto presso lo stabilimento Fiat Chrysler di Cassino si mostra nelle prime foto ufficiali che sono state diffuse dalla Casa automobilistica modenese che fa parte del nuovo gruppo Stellantis. Queste immagini fanno pensare che la presentazione di questo atteso modello sia ormai imminente. Non è ancora chiaro quando il debutto avverrà ma è probabile che possa avvenire nella prima metà del 2021.

Gli scatti che vi mostriamo sono volutamente non messi a fuoco questo per mantenere l’effetto sorpresa fino a quando Maserati Grecale non sarà ufficialmente svelato. Ricordiamo questo modello è destinato ad avere un ruolo fondamentale nel futuro di Maserati in quanto questo SUV dovrebbe in breve tempo diventare il modello più venduto tra quelli presenti nella gamma della casa automobilistica del tridente sfidando ad armi pari veicoli del calibro di Porsche Macan.

Per quanto riguarda i motori al momento non vi sono notizie certe. Sembra però molto probabile che la Maserati Grecale possa essere equipaggiata con il V6 di 3.0 litri, chiamato Nettuno già visto nella MC20. Probabile inoltre anche la presenza di un 2.0 benzina quattro cilindri con sistema mild hybrid da 48 Volt. Infine per quanto riguarda il prezzo si vocifera che questo modello di Maserati possa partire da circa 70 mila euro.

