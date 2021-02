Stellantis: Faurecia prevede di vendere la sua attività AST

Faurecia, azienda che per il momento fa ancora parte del gruppo Stellantis anche se si parla di una sua imminente scorporazione, ha annunciato oggi la firma di un protocollo per la cessione della sua divisione acustica e raccordi per isolamento acustico (AST) al gruppo Adler Pelzer (APG).

Nell’ambito dell’attività Faurecia Interiors, AST ha registrato nel 2019 un fatturato di 385 milioni di euro. Impiega circa 1.820 persone in 8 stabilimenti e un centro di ricerca e sviluppo, tutti situati in Europa. “Questo progetto rappresenta la migliore opportunità di sviluppo futuro per AST e creerebbe un leader mondiale nel campo dell’acustica e dei raccordi”, afferma il gruppo.

Per l’azienda francese la cessione rientra in una più ampia riorganizzazione del perimetro operativo. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno in proposito da Stellantis nei prossimi giorni.

