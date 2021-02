Stellantis sceglie un ingegnere per le comunicazioni a Saragozza e fa infuriare i giornalisti

Periodistas de Aragón si rammarica che Stellantis (il gruppo automobilistico derivante dalla fusione di PSA e FCA ) abbia nominato un ingegnere elettronico anziché un giornalista a capo della comunicazione per il suo stabilimento Opel di Figueruelas (Saragozza). Pochi giorni fa, si è saputo che Isabel Poblaciones, un ingegnere elettronico che ha ricoperto diversi incarichi nelle aree Acquisti e Finanza di PSA, è il nuovo Responsabile della comunicazione presso lo stabilimento Opel di Aragona, in sostituzione di Mar Gasca , laureato in Economia.

“Con il più assoluto rispetto alle scelte aziendali, l’Associazione Giornalisti d’Aragona non può fare a meno di far notare che per posizioni legate alla Comunicazione, le aziende non selezionino persone formate in questo campo, alimentando un’intrusione che arriva da lontano in questo campo. E ancora di più quando Aragón ha due facoltà in cui si studiano materie per lauree in giornalismo, quindi non è un problema di offerta, ma di domanda ”, affermano da Periodistas de Aragón.

Senza mettere in discussione in qualsiasi momento il valore come ingegnere della persona prescelta, da Periodistas de Aragón stimano che sia necessario che grandi aziende, leader e referenti nella comunità, come nel caso di Stellantis, scommettano sull’introduzione nei loro modelli di giornalisti, che sono in grado di sviluppare la comunicazione interna ed esterna lavorando con rigore e professionalità, perché per questo sono stati formati e hanno acquisito, in molti casi, un’esperienza a vantaggio dell’azienda stessa. ” Dubitiamo che un’azienda scelga un giornalista per fare il lavoro di un ingegnere”, dicono.

In questo senso, dal Collegio dei giornalisti di Aragón, istituzione di diritto pubblico incaricato di assicurare il corretto esercizio della professione giornalistica, garantire i diritti dei giornalisti e assicurarne l’adempimento dei loro doveri, fa appello anche agli agenti economici per diffondere tra tutte le loro aziende la necessità di scegliere la persona giusta, in base alla formazione e all’esperienza, per le posizioni di comunicazione.

