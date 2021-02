Ferrari 812 GTS: Novitec presenta il suo pacchetto di tuning

Dopo aver aggiornato la Superfast un paio di anni fa, Novitec ha annunciato nelle scorse ore un nuovo kit sviluppato appositamente per la versione open top: la Ferrari 812 GTS. Questo nuovo pacchetto porta più potenza, miglioramenti aerodinamici e nuovi cerchi con bloccaggio centrale.

Il motore V12 aspirato da 6.5 litri, posizionato anteriormente, è stato modificato per sviluppare 840 CV di potenza e 751 nm di coppia massima. Parliamo di 40 CV e 33 nm in più rispetto al modello di serie.

Ferrari 812 GTS: Novitec ha sviluppato un kit completo di tuning per la open top

Questo upgrade di potenza è stato reso possibile grazie all’aggiunta di un catalizzatore sportivo e di un impianto di scarico ad alte prestazioni, caratterizzato da terminali da 110 mm e che può essere ordinato anche con controllo attivo delle alette.

Un set di molle sportive abbassa l’altezza da terra della 812 GTS di circa 35 mm. Inoltre, per proteggere il frontale, Novitec propone un sistema di regolazione idraulica dell’altezza per l’asse anteriore che lo solleva di circa 40 mm e poi lo abbassa di nuovo utilizzando l’apposito pulsante presente nell’abitacolo o automaticamente quando la supercar supera gli 80 km/h.

Il famoso tuner ha installato, poi, degli esclusivi cerchi con bloccaggio centrale realizzati in collaborazione con Vossen. L’esemplare proposto in foto è dotato di un set da 21″ nella parte anteriore e 22″ in quella posteriore e sono abbinati, rispettivamente, a pneumatici 275/30 e 335/25.

La società di tuning afferma che questi cerchi sono stati sviluppati nella galleria del vento. La Ferrari 812 GTS by Novitec dispone di varie componenti in fibra di carbonio a vista che riducono la deportanza e migliorano di flusso d’aria complessivo.

La fibra di carbonio è presente sul cofano motore, sulle calotte degli specchietti retrovisori esterni e sui rivestimenti per le prese laterali presenti dietro le ruote anteriori. Novitec ha pensato, infine, di modificare l’abitacolo, migliorandolo con pelle e alcantara disponibili in qualsiasi colorazione per un tocco più personalizzato.

