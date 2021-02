Ferrari 308 “The Brawler”: l’ipotesi che stupisce

Ogni Ferrari che esce da Maranello è considerata speciale. Che si tratti di un modello entry-level o di un’ammiraglia, hanno tutti una certa aria intorno a loro che di solito scoraggia le persone dal fare qualsiasi modifica e, se vengono fatte, di solito sono leggere. Tuttavia, questa Ferrari 308 immaginata dal designer Carlos Pecino va in una direzione molto diversa.

Ferrari 308 The Brawler è il nome di una Ferrari 308 immaginata dal designer Carlos Pecino

Chiamato “The Brawler”, Pecino lo descrive come “il perfetto equilibrio tra brutalità ed eleganza”. Il suo obiettivo era mantenere l’auto fedele al design originale senza tempo, rendendola anche più aggressiva, e pensiamo che ci sia riuscito perfettamente. L’auto sembra un mashup della classica Ferrari e di una vettura NASCAR e, guarda caso, è da lì che Pecino ha preso ispirazione per le grosse slick da corsa Hoosier.

Come accennato in precedenza, Pecino ha mantenuto il design di questa Ferrari 308 rispettabilmente contenuto, ma ha ancora quel tocco aggressivo. Tocchi sottili come il corpo allargato, il motore esposto e il roll-bar, la combinazione di colori, la mancanza di paraurti posteriore e la parte posteriore in rete con un fanale posteriore a tutta larghezza riuniscono davvero l’intero pacchetto.

Inoltre, sebbene questo sia solo un rendering, ciò non ha impedito al suo creatore di immaginare alcune modifiche alle prestazioni. Mentre menziona le specifiche del motore originale della Ferrari nella descrizione, si dice che questa 308 abbia il V8 biturbo M840T della McLaren 720S nel suo vano motore e la potenza è di 710 CV (720 PS / 530 kW) e 568. lb-ft (770 Nm) di coppia. Inoltre, preso in prestito dalla 720S è l’abitacolo MonoCage II dell’auto, che dovrebbe aggiungere ulteriore rigidità e migliorare la dinamica di guida.

