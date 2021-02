Cosa sta preparando la Ferrari per il prossimo compleanno di Enzo Ferrari?

Nei giorni scorsi sono apparse segnalazioni e dichiarazioni di clienti del marchio italiano in vari forum internet, secondo cui la Ferrari sta preparando qualcosa per il prossimo 18 febbraio. Il 18 febbraio non è una data qualsiasi in calendario per il marchio italiano, poiché quello è il giorno che celebra appunto il compleanno di Enzo Ferrari, il suo fondatore.

Sembra che la Ferrari stia preparando qualcosa di speciale per il 18 febbraio giorno in cui è avvenuta la nascita di Enzo Ferrari

Occorre sottolineare che questa non è proprio la data ufficiale della sua nascita, perché come rivelò all’epoca lo stesso Commendatore, i suoi genitori impiegarono 2 giorni per registrare il suo arrivo nel mondo e quindi la sua data di compleanno ufficiale era di 2 giorni dopo la reale, il 20 febbraio. Per questo ha chiesto in vita che la sua morte fosse annunciata e registrata 2 giorni dopo, in un atto simbolico per recuperare i 2 giorni di vita che aveva perso sulla carta.

Tenendo conto che si tratta di una data molto importante, in cui Enzo Ferrari avrebbe compiuto 123 anni, ci troviamo di fronte a un ventaglio di possibilità molto ampio, dal momento che i dirigenti del cavallino rampante potrebbero decidere di organizzare un evento in quanto tale, di persona o online, oppure pensare solo a presentare qualcosa o forse solo a pubblicizzarlo.

Possiamo quindi trovarci dalla pubblicazione di un semplice teaser di un nuovo modello alla presentazione ufficiale del modello stesso. Allo stesso modo, può anche essere correlato a una nuova iniziativa della Scuderia e non alla divisione dei veicoli stradali o semplicemente essere un nuovo omaggio alla figura del suo fondatore, come la cerimonia di apertura di una mostra in uno qualsiasi dei musei del marchio.

Se dovessimo pensare ad un modello candidato da presentare questo mese, l’unico che verrebbe in mente è la futura variante alleggerita e potenziata della Ferrari 812 Superfast, di cui abbiamo già parlato in numerose occasioni e il cui sviluppo è iniziato da tempo. Praticamente tutte le linee di prodotto del marchio italiano sono complete e hanno ricevuto notizie o aggiornamenti negli ultimi tempi, quindi questa variante più radicale dell’812 è quella che avrebbe più chance di una imminente presentazione.

