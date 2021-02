Hennessey Maximus 1000: ecco un test drive prima della consegna

In precedenti articoli abbiamo avuto modo di parlare già dello speciale Hennessey Maximus 1000 basato sul Jeep Gladiator. Questo particolare pick-up è stato realizzato da Hennessey Performance in soli 24 esemplari, proposti ad un prezzo di 225.000 dollari (185.610 euro) ciascuno.

Sotto il cofano si nasconde il conosciutissimo motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri ma ulteriormente potenziato dal tuner texano in quanto adesso sviluppa 1014 CV anziché 808 CV della Hellcat Redeye o 819 CV della Super Stock. La società di tuning ha apportato altre modifiche sotto il cofano per permettere all’otto cilindri di gestire i 1265 nm di coppia massima.

Hennessey Maximus 1000: un esemplare è stato testato in pista prima delle consegna al cliente

Non mancano migliorie fatte al sistema di alimentazione e di raffreddamento, ai cablaggi e alla centralina del motore. Tutte queste modifiche permettono al pick-up di impiegare soli 3,9 secondi per scattare da 0 a 96 km/h.

Non è finita qui poiché l’Hennessey Maximus 1000 è dotato di assali heavy duty, differenziali anteriore e posteriore Dana 60, sospensioni King Shocks più alte di 15,24 cm, cerchi in alluminio da 20”, pneumatici BFGoodrich, gradini laterali e impianto di scarico in acciaio inossidabile.

Oltre all’aspetto meccanico, il tuner ha pensato anche di modificare gli interni del Jeep Gladiator. Infatti, troviamo sedili in pelle con ricami, rivestimenti in pelle pregiata con cuciture a diamante, diversi badge sia dentro che fuori e delle placchette contenenti il numero dell’esemplare in possesso. Per ogni unità costruita, Hennessey Performance propone 3 anni/36.000 miglia (57.936 km) di garanzia.

Dopo la galleria fotografica trovate un video pubblicato su YouTube dalla stessa Hennessey Performance che ci mostra un esemplare di Hennessey Maximus 1000 portato presso il Pennzoil Proving Grounds per un test drive finale prima della consegna al fortunato cliente.

