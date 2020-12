Hennessey Maximus 1000: ecco come è nato lo speciale Jeep Gladiator

Nella gamma del Jeep Gladiator, il motore Pentastar V6 offre la massima potenza disponibile mentre l’EcoDiesel V6 la coppia superiore. Entrambi i propulsori, però, non erano abbastanza per Hennessey Performance che ha deciso di realizzare un progetto che vede l’installazione del prestante motore Hellcat sotto il cofano del famoso pick-up americano.

Limitato a soli 24 esemplari, il nuovo Hennessey Maximus 1000 costa 225.000 dollari (184.011 euro) e rappresenta più di un semplice cambio di motore. Come suggerisce il nome, il pick-up di medie dimensioni secondo Hennessey sviluppa ben 1014 CV anziché 808 CV nel caso della Hellcat Redeye o 819 CV nel caso della Super Stock.

Hennessey Maximus 1000: un video ci mostra come avviene lo scambio del motore

Oltre all’installazione dell’otto cilindri, la famosa azienda di tuning ha utilizzato dei supporti motore heavy duty, un adattatore transfer case e altre componenti per gestire i 1265 nm di coppia massima. Il tuner texano ha applicato miglioramenti anche a sistema di alimentazione, sistema di raffreddamento, cablaggi e centralina del motore.

Non è finita qui poiché troviamo assaliti heady duty, differenziali anteriore e posteriore Dana 60, sospensioni King Shocks più alte di 15,24 cm, cerchi in alluminio da 20” abbinati a pneumatici BF Goodrich, impianto di scarico in acciaio inossidabile e gradini laterali.

L’elenco delle modifiche non finisce qui. Oltre alla parte meccanica, l’Hennessey Maximus 1000 vanta sedili in pelle con ricami, rivestimenti in pelle pregiata con cuciture a diamante, diversi badge sia dentro che fuori e placchette contenenti il numero dell’esemplare in possesso.

Ultimo ma non meno importante dettaglio, Hennessey Performance Engineering offre una garanzia di 3 anni/36.000 miglia (57.936 km). Secondo quanto affermato dal tuner, lo speciale Jeep Gladiator impiega soli 3,9 secondi per scattare da 0 a 96 km/h.

