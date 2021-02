Alfa Romeo starebbe valutando il passaggio alla Formula E

La nascita di Stellantis è stata completata di recente, con la fusione che ha riunito Fiat Chrysler Automobiles e i gruppi PSA sotto lo stesso ombrello. L’Alfa Romeo sta attualmente rivedendo la sua partnership con il team Sauber di Formula 1, che è in attesa di rinnovo alla fine della stagione 2021. Secondo The Race, sia Alfa Romeo che Maserati stanno seriamente valutando un ingresso in Formula E, anche se la mossa rimane lontana dall’essere decisa.

Secondo The Race, sia Alfa Romeo che Maserati stanno seriamente valutando un ingresso in Formula E

Il recente arrivo dell’ex CEO di Peugeot Jean-Philipe Imparato all’Alfa Romeo ha portato alla speculazione tra i team di Formula E che il marchio italiano potrebbe pensare a un passaggio alla serie completamente elettrica, con Imparato un noto sostenitore del motorsport elettrico.

“Chiedere 200 milioni di euro per un futuro programma di sport motoristici è completamente folle”, ha detto ad Autocar nel 2019 . “Il Motorsport è morto a meno che non sia elettrificato.”

Con la scadenza di marzo per iscriversi alla prima stagione di Gen3 che si avvicina rapidamente, Alfa Romeo o Maserati dovrebbero probabilmente aspettare fino alla stagione 2023/24 prima di entrare nella serie. Questo dà ai marchi tempo fino a gennaio 2022 per decidere sul loro futuro.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Racing: arrivano due nuovi sponsor per la stagione 2021

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI