Anche l’Abarth 595 vince il Best Cars 2021 per la sesta volta consecutiva

È davvero un giorno speciale per l’Italia dei motori, visto che come l’Alfa Romeo Giulia e la Maserati Ghibli anche l’Abarth 595 trionfa alla grande e per la sesta volta consecutiva ai Best Cars di Auto Motor und Sport. Insomma, in Germania (si potrebbe dire, come al solito) i prodotti italiani anche nell’ambito automotive possiedono un gradimento elevatissimo.

Proprio l’Italia infatti è il Paese ad aver ricevuto più trofei per quello che riguarda i premi relativi alle vetture di importazione. Se la Giulia ha vinto nella Midsize Class – Import (per la quarta volta!) e la Ghibli nella Upper Middle Class – Import, l’Abarth 595 ha trionfato nella Mini Cars – Import con oltre il 25% dei voti piazzandosi davanti a dodici vetture concorrenti. Ma rimanendo in tema di italianità, nella Best Car Large SUV – Import ha trionfato la Lamborghini Urus davanti a Land Rover Defender e Alfa Romeo Stelvio.

Bene anche la Maserati Quattroporte, quarta nella categoria delle auto di lusso sempre di importazione, così come la Ferrari che con la Portofino, la Roma, la F8 Tributo e la SF90 Stradale monopolizza la top ten delle sportive di importazione.

Categoria Mini Cars monopolizzata

Nella categoria Mini Cars – Import, Fiat ha fatto incetta di premi piazzando la Nuova 500 Elettrica proprio alle spalle dell’Abarth 595/695 e davanti alla Fiat 500 tradizionale. Insomma la Abarth 595 rimane imbattuta nella sua categoria, ormai dal 2016; nella classifica generale della categoria, che includeva anche marchi tedeschi, l’Abarth 595 ha persino conquistato il secondo posto.

“Imbattibile nella sua categoria dal 2016, nessuno può imitare l’Abarth 595/695. Vorrei ringraziare i lettori di Auto Motor und Sport per la grande fiducia che hanno riposto nel marchio Abarth”, ha dichiarato Roberto Debortoli, Brand Country Manager Fiat e Abarth in Germania. “Dal 1949 Abarth è sinonimo di veicoli ad alte prestazioni che rendono il divertimento di guida impareggiabile accessibile a un folto gruppo di clienti. Con il loro spirito, l’Abarth 595 e l’Abarth 695 hanno catturato i cuori di migliaia di appassionati di auto in tutto il mondo. La vittoria nel “Best Cars 2021″ è un altro incentivo per noi a mantenerla in questo modo in futuro”.

Oggi la gamma Abarth, appena rinnovata, si compone di quattro versioni: 595, Turismo, Competizione ed Esseesse. Queste propongono nuovi colori, materiali pregiati, nuovi dettagli di stile, tecnologia avanzata e grande personalizzazione, a sottolineare le due anime del marchio Abarth: performance e stile. Le nuove Abarth 595 sono equipaggiate dallo stesso propulsore, il potente 1.4 T-jet con diversi livelli di potenza, da 145 a 180 cavalli, tutti Euro 6D Final, lo stesso da cui sono derivati i motori della Formula 4 dei Campionati italiano e tedesco.

