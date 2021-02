Alfa Romeo Giulia è la “Best Car” per il 2021 in Germania

Alfa Romeo Giulia vince un altro importante riconoscimento, venendo nominata “Best Car 2021” ai premi della rivista tedesca “Auto Motor und Sport”. La berlina sportiva del Biscione, per la 4 a volta negli ultimi cinque anni, è arrivata prima nelle preferenze dei lettori della rivista nella categoria, ottenendo il 22% dei voti superando altri 14 concorrenti. Inoltre l’Alfa Romeo Stelvio ha conquistato il secondo posto nella categoria dei SUV di lusso.

Alfa Romeo Giulia nominata “Best Car 2021” ai premi della rivista tedesca “Auto Motor und Sport”

Il nuovo successo di Alfa Romeo Giulia ai “Best Cars Awards”, conferma la costante preferenza del pubblico tedesco, che ha riconosciuto il modello Alfa Romeo per il suo stile unico, ma anche per il suo carattere distintivo di guida. Con la dura concorrenza della categoria che quest’anno includeva altri 14 contendenti, Giulia, grazie ai recenti aggiornamenti che il modello ha ricevuto in termini di ergonomia e sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), è riuscita a rimanere la prima scelta.

Quest’anno, più di 101.000 lettori hanno partecipato per la 45 esima volta ai “Best Cars” di “auto motor und sport”, dovendo scegliere la loro auto preferita tra 387 modelli divisi in 11 categorie. A causa della pandemia COVID-19, la cerimonia di premiazione è stata tenuta online per la prima volta.

