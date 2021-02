Aksigorta offrirà un’assicurazione esclusiva ai marchi FIAT, Alfa Romeo e Jeep in Turchia

Aksigorta offrirà un’assicurazione esclusiva del marchio ai marchi FIAT, Alfa Romeo e Jeep. Sviluppando i propri prodotti e servizi con un approccio assicurativo di nuova generazione, Aksigorta continua ad espandere il proprio portafoglio. Collaborando con Tofaş e con i marchi sotto il suo tetto, Aksigorta offrirà un’assicurazione esclusiva a questi famosi marchi.

Continuando il suo approccio orientato al cliente con i suoi prodotti e servizi in costante sviluppo, l’affiliata Sabancı Holding Aksigorta ha deciso dunque di ampliare la sua collaborazione con Tofaş. L’Assistant General Manager Tolga Tezbaşaran ha dichiarato: “L’attuale assicurazione è il nostro contenuto, continuiamo a svilupparla per le esigenze e le aspettative dei nostri clienti. In questo senso, in Turchia, abbiamo appena annunciato una collaborazione con il leader dell’industria automobilistica Tofas. Abbiamo sviluppato prodotti assicurativi di marca per i marchi FIAT, Alfa Romeo e Jeep rappresentati da Aksigorta. Come Aksigorta, continueremo a sostenerli con i prodotti e i servizi che abbiamo sviluppato sulle esigenze dei nostri clienti.”

Hüseyin Şahin, Direttore del post-vendita e dei pezzi di ricambio di Tofaş, ha dichiarato: “Come Tofaş, una delle nostre priorità più importanti è fornire la migliore esperienza per le esigenze dei nostri clienti. La nostra prima collaborazione con Aksigorta è il nostro Fiat Companion Connect, che è la nostra tecnologia che collega il conducente e il veicolo. Stiamo espandendo la nostra collaborazione con Aksigorta e lanciando Brand Insurance, che fornisce ai nostri clienti assistenza autorizzata e garanzia di riparazione con parti originali con i nostri marchi che rappresentiamo e i nostri clienti saranno in grado di beneficiare dei servizi privilegiati forniti da Tofaş e Aksigorta “.

