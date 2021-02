Mopar Mexico invita chiunque possieda un veicolo a farlo sanificare nelle sue officine

La situazione della pandemia è ancora in un momento critico, quindi qualsiasi misura per salvaguardare la salute di se stessi e delle persone intorno sarà sempre la benvenuta. L’auto è anche considerata un ambiente in cui molte persone trascorrono gran parte del loro tempo, quindi Mopar Mexico ha deciso di lanciare una forte campagna che favorisce i conducenti in generale.

Mopar Mexico: sanificazione per tutti nelle concessionarie Fiat Chrysler del paese

Mopar Mexico invita chiunque possieda un veicolo, indipendentemente da marca e modello, a portarlo presso uno qualsiasi dei concessionari Fiat Chrysler autorizzati per un servizio di sanificazione.

Il servizio di sanificazione consiste nell’applicazione di Mopar Airlife, un sistema che purifica e igienizza l’aria all’interno del veicolo attraverso un moderno sistema di generazione di ossigeno ionizzato.

È importante notare che questo prodotto non è tossico, inoltre è totalmente sicuro con l’auto, poiché non danneggia gli indumenti e i componenti che si trovano all’interno.

La scommessa di Mopar Mexico è che durante il mese di febbraio, tutti coloro che avranno il proprio veicolo igienizzato, indipendentemente dalla marca o dal modello, riceveranno il 2 × 1 in tale servizio. Il secondo servizio di igienizzazione sarà gratuito e potrà essere utilizzato sullo stesso mezzo o su un altro con scadenza 15 aprile.

“In Mopar cerchiamo continuamente modi per prenderci cura dei nostri clienti, ecco perché cerchiamo modi diversi per aiutarli a sentirsi in un ambiente sicuro all’interno del loro veicolo e attraverso Mopar AirLife riusciamo a soddisfare tale esigenza poiché igienizza Il 99,9% al suo interno ”, ha indicato Svein Azcué, Direttore di Mopar Mexico.

