Mopar approda in Argentina grazie ai marchi Fiat, Jeep e RAM

Mopar approda sulla costa argentina insieme ai marchi Fiat, Jeep e RAM, con le sue ultime novità agli stand di Cariló e all’Off Road Park di Villa Gesell. Lì il marchio di componenti che fa parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles esporrà i suoi veicoli personalizzati “MOPAR” e i visitatori potranno partecipare a diverse attività, con biciclette gratuite messe a disposizione e check-up gratuiti per i clienti FCA. Questi luoghi saranno aperti al pubblico fino al 28 febbraio.

Allo stand dei marchi Fiat, Jeep e RAM a Cariló saranno esposti i modelli Fiat Toro e Jeep Renegade Longitude. Da quello stand sarà inoltre possibile effettuare tour guidati in bicicletta, dal giovedì al sabato dalle ore 10.00. Parallelamente, anche nell’Off Road Park situato sulla Route 11, Km 407, tra Cariló e Villa Gesell, saranno esposti i modelli “moparizzati” della nuova Fiat Strada e Jeep Compass Limited Plus 2.0.

In questo luogo inoltre i clienti di Fiat, Jeep e RAM potranno far controllare i loro veicoli in modo completamente gratuito. Gli orari del Check Point Mopar sono dalle 10:00 alle 13:00 dal giovedì alla domenica. All’interno dei locali è inoltre possibile trovare uno spazio per esporre gli accessori con QR per accedere al punto vendita Mopar, acquistarli e ritirarli presso un punto di ritiro a Pinamar.

