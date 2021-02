La nuova Maserati Ghibli è stata lanciata in India. I prezzi partono da Rs 1.2 crore per la berlina a quattro porte italiana, che porta con sé anche un potente motore V8. Per il nuovo modello, Maserati ha apportato solo lievi modifiche estetiche, ma il Ghibli Trofeo è stato progettato per sembrare un po’ più elegante. Inoltre, la versione base introduce un nuovo propulsore ibrido. Il Ghibli è la risposta dell’Italia ai tedeschi in India. Sebbene richieda un prezzo allettante, il Ghibli ha parecchi elementi a suo favore.

Il design esterno della Maserati Ghibli presenta la stessa ampia griglia a più lamelle con l’iconico tridente al centro. I fari sono stati ottimizzati, così come i fanali posteriori a LED con la loro forma a boomerang. I fari ora dispongono anche di LED adattivi con 15 elementi LED a luce abbagliante.

Sotto il cofano, la Maserati Ghibli è disponibile di serie con un 2.0 litri, 4 cilindri 48V ibrido da 330 CV. Ma è possibile anche avere un V6 da 3,0 litri da 440 CV o il massiccio V8 del Ghibli Trofeo. Il modello Trofeo offre 580 CV e 730 Nm di coppia. Questo modello accelera da 0 a 100 km / h in soli 4,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 326 km / h. La potenza viene inviata solo alle ruote posteriori e l’auto è dotata di sospensioni Skyhook di Maserati che offrono uno smorzamento variabile. Il sistema frenante è stata fornita da Brembo.

Altre caratteristiche che la nuova Maserati Ghibli porta con sé sono le porte con chiusura ammortizzata, un nuovissimo sistema di infotainment touchscreen da 8,4 pollici, cruscotto digitale TFT da 7 pollici per la strumentazione del conducente, Maserati Connect abilitato con Google Assistant o Amazon Alexa, sistemi avanzati di assistenza alla guida e anche molte più funzioni di sicurezza.

La Ghibli in India sarà disponibile in tre varianti: Base, Gran Lusso e GranSport che saranno offerte nei motori ibridi da 2,0 litri e V6 da 3,0 litri. Il V8 sarà offerto solo con il Ghibli Trofeo. I pacchetti Nerissimo e Nerissimo Carbon saranno disponibili come opzioni che offrono personalizzazioni dentro e fuori se si cerca un look scuro e sportivo per la propria Maserati.

