Simulatore di guida dinamico da 5 milioni di euro: idea del Politecnico di Milano 

Simulatore di guida dinamico: idea del Politecnico di Milano. Presentata la prima installazione al mondo di DiM400, il modello più innovativo di questi apparecchi. Progettato e ingegnerizzato da VI-grade. Un’acquisizione di valore fondamentale per la ricerca scientifica in ambito automotive. Trattasi di uno strumento unico per lo sviluppo della mobilità sostenibile. Il sistema, costato 5 milioni di euro di cui 2 milioni finanziati da Regione Lombardia, è stato installato nella sede di Bovisa del Politecnico di Milano grazie ad un accordo con Regione Lombardia.

Simulatore di guida dinamico: come funziona

Il simulatore di guida è un sistema nel quale il conducente siede in un abitacolo realistico, vede su un grande schermo panoramico la scena che vedrebbe come se fosse su un veicolo reale, è immerso in un ambiente vibro-acustico simile a quello reale.

Utilizza i comandi del veicolo ricevendo i medesimi feedback che riceverebbe guidando realmente. L’abitacolo è mobile e il conducente è sottoposto esattamente alle stesse forze a cui sarebbe sottoposto nella realtà, in conseguenza delle accelerazioni che il veicolo sviluppa per seguire il percorso impostato alla velocità desiderata.

Il sistema simulatore è quindi in grado di integrare e di rendere apprezzabile al guidatore come funzionano i diversi componenti meccanici, elettrici, pneumatici, idraulici, elettronici ed informatici che determinano le prestazioni del veicolo, e anche la sua connettività ambientale nelle varie condizioni operative.

C’è la possibilità di verificare l’interazione fra utenti della strada e infrastrutture. E di sviluppare studi sulla sicurezza della guida. Una funzionalità, questa, particolarmente importante in un’ottica di mobilità sostenibile e intelligente, per costruire un sistema dei trasporti capace di ridurre congestioni stradali, inquinamento e pericoli.

Infine, i simulatori sono uno strumento fondamentale per la didattica. È possibile trattare anche la ricostruzione degli incidenti stradali.

Strumento prezioso per fare auto pulite

Il simulatore di guida servirà per:

la progettazione e costruzione di nuovi veicoli ecologici,

lo sviluppo di componenti con impiego innovativo di materiali,

le applicazioni relative alla dinamica del veicolo,

l’ottimizzazione dei consumi,

capire il funzionamento di sistemi di sicurezza attiva (ADAS)

applicazioni di guida autonoma.

Auto super tecnologiche: il futuro

Per Fabrizio Sala, assessore all’Istruzione della Regione Lombardia, la decisione di investire su questa infrastruttura è nata da una precisa analisi di contesto: l’80% del valore dei veicoli dipende dalla componentistica. Cioè dalle tecnologie applicate dalle aziende che producono le diverse parti delle vetture. Un settore che in Lombardia è molto sviluppato con oltre 1000 aziende nella filiera meccanica, plastica ed elettronica per l’automotive.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI