Ferrari Roma Spider: nuova ipotesi dal web

Questa serie di render ci offre l’aspetto probabile che avrebbe un’ipotetica versione aperta del nuovo 8 cilindri Gran Turismo della casa di Maranello, l’improbabile Ferrari Roma Spider. Questi rendering mostrano un’immagine del tutto possibile della nuova Gran Turismo italiana senza la sua linea stilizzata del tetto, con un risultato molto più attraente di quanto ci si potrebbe aspettare a prima vista, poiché uno dei principali punti di forza estetici della Roma è proprio il suo tetto quasi piatto.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto di una ipotetica Ferrari Roma Spider

Queste immagini ci fanno persino pensare a varianti aperte così attraenti del marchio come la Ferrari 365 GTS / 4 “Daytona” , la cui immagine è radicalmente diversa da quella della sua variante coupé chiusa. Questi disegni digitali di alta qualità sono opera del designer indipendente Drkita Design, che ha creato numerose opzioni di design per questo modello, come è possibile vedere sulla sua pagina Facebook.

A livello meccanico non dobbiamo aspettarci sorprese, perché come il resto delle varianti aperte del marchio italiano, anche l’ipotetica variante Spider della Ferrari Roma farebbe uso del motore V8 da 3,9 litri da 620 CV e 760 Nm di coppia massima che monta il modello attuale. Per chi vuole un po’ più di potenza, specialisti come Wheelsandmore hanno già nei loro cataloghi kit per la Roma in grado di aumentare le prestazioni fino a 700 CV.

Ovviamente è improbabile che possa arrivare un simile modello dato che questo risulterebbe troppo simile ad altri modelli Spider presenti nella gamma della Ferrari finendo per fare concorrenza interna.

