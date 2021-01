La Ferrari Roma non è assolutamente una ‘entry-level’ | Video

La Ferrari Roma segna il ritorno della casa automobilistica modenese nel segmento delle GT con motore anteriore dal design elegante, rendendo omaggio ai classici degli anni ‘60. Si tratta di un ritorno al passato per il cavallino rampante che ha trascorso gli ultimi due decenni a portare sul mercato dei veicoli dall’aspetto sempre più aggressivo.

La nuova Roma, invece, si propone come un’auto davvero elegante. Ovviamente, il design della nuova GT non è piaciuto a tutti. Alcuni hanno criticato il suo eccessivo avantreno e la somiglianza con alcuni modelli di Aston Martin.

Ferrari Roma: una GT super elegante e prestante allo stesso tempo

Harry Metcalfe ha avuto la possibilità di mettere alla prova la nuova Ferrari Roma sia su strada che in pista per scoprire le prestazioni di questa nuova entry-level. Nonostante venga definita con questo termine, in realtà sotto il cofano troviamo un motore V8 biturbo da 3.9 litri in grado di produrre 620 CV e 760 nm di coppia massima.

Accanto a questo performante propulsore, utilizzato da Maranello su altri modelli, troviamo un cambio a doppia frizione a 8 rapporti di nuova concezione. La storica casa automobilistica italiana afferma che la nuova Roma impiega 3,4 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e soli 9,3 secondi da 0 a 200 km/h mentre la velocità massima raggiunta tocca i 320 km/h.

Dunque, non c’è proprio nulla di entry-level a bordo della vettura di Maranello e ciò si nota una volta saliti a bordo. Metcalfe è rimasto impressionato dalla potenza che la GT è capace di scaricare sulle ruote posteriori. Inoltre, il recensore ha apprezzato molto la mappatura del controllo della coppia e naturalmente il motore a otto cilindri, affermando che non si aspettava che fosse così aggressiva.

Per scoprire maggiori informazioni sulla recensione di Harry Metcalfe sulla Ferrari Roma, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI