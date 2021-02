Un Jeep Gladiator a sei ruote è stato proposto in vendita a 175.000 dollari

Un Jeep Gladiator completamente modificato è stato recentemente proposto in vendita in Florida e abbiamo avuto modo di parlarne già lo scorso anno in quanto si tratta di un modello davvero speciale. Questo particolare Gladiator prende il nome di So Flo Jeeps SF 6x6G e ha un aspetto diverso da qualsiasi altro esemplare disponibile sul mercato.

Nello specifico, i creatori hanno esteso il cassone del modello originale e hanno aggiunto un asse (quindi due ruote). Ciò significa che abbiamo di fronte un pick-up a sei ruote. Queste ultime sono delle unità aftermarket avvolte in grossi pneumatici per fango.

Jeep Gladiator: l’esemplare a sei ruote realizzato da So Flo Jeep è stato proposto in vendita

A questo Jeep Gladiator sono state apportate diverse altre modifiche. L’intera carrozzeria rivestita con una resina epossidica antigraffio mista a fibra di kevlar e hanno uno spessore di 1/16 di pollice mentre sulla parte frontale troviamo griglia e fari aftermarket. Il parabrezza presenta una cornice molto spessa.

Le modifiche proseguono nella parte posteriore. Il cassone allungato permette di trasportare una ruota di scorta e uno pneumatico. Anche l’altezza da terra è stata aumentata di 12,7 cm mentre l’abitacolo presenta un rivestimento in pelle rossa e nera.

Il So Flo Jeeps SF 6x6G è stato modificato anche a livello meccanico in quanto sotto il cofano troviamo un motore LS3 V8 di Chevrolet in grado di sviluppare una potenza di 500 CV. Lo speciale Jeep Gladiator era stato messo in vendita tramite James Edition ad un prezzo di 175.000 dollari (145.555 euro) ma purtroppo l’annuncio di vendita è stato rimosso e non si conoscono le motivazioni.

