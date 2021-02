Jeep Renegade e Wrangler 80th Anniversary debuttano nel Regno Unito

Dopo il debutto avvenuto in Italia, Jeep continua le sue celebrazioni per l’80º anniversario annunciando il lancio delle edizioni speciali 80th Anniversary di Jeep Renegade e Wrangler nel Regno Unito. In arrivo negli showroom questa primavera, entrambe le vetture presentano alcuni dettagli esclusivi sia dentro che fuori e si basano sulle varianti più vendute nel mercato britannico.

Il Jeep Renegade 80th Anniversary è dotato di inserti in Granite Crystal sulla griglia, loghi 80th Anniversary, cerchi in lega da 18”, fari a LED con luci di marcia diurna e vetri posteriori privacy. I sedili in pelle nera con cuciture in tungsteno, il rivestimento nero e i loghi 80th Anniversary completano il look dell’abitacolo.

Jeep Renegade e Wrangler 80th Anniversary: l’edizione speciale arrivano anche nel mercato britannico

Basata sull’allestimento Limited, l’edizione speciale del SUV compatto dispone del sistema di infotainment Uconnect con display touch da 8.4 pollici, navigatore satellitare, radio digitale e smartphone integration. L’avviso di collisione frontale, il cruise control adattivo, l’avviso di deviazioni della corsia, il rilevamento di stanchezza del conducente, il riconoscimento dei segnali stradali e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori vengono proposti di serie.

La potenza proviene da un motore benzina a tre cilindri da 1 litro che sviluppa 120 CV e 190 nm di coppia massima ed è abbinato a un cambio manuale a 6 marce. In alternativa è possibile optare per un quattro cilindri da 1.3 litri che eroga 150 CV e 270 nm, affiancato da un cambio DCT. Entrambe le varianti del Renegade 80th Anniversary vengono offerte esclusivamente con trazione anteriore.

Per quanto riguarda la Jeep Wrangler 80th Anniversary, abbiamo griglia, cornice dei fari e fendinebbia in Neutral Grey Metallic, cerchi in lega bicolore da 18”, fari a LED, tettuccio rigido in tinta con la carrozzeria e badge 80th Anniversary. Quest’ultimo si trova anche nell’abitacolo, accanto a un rivestimento in pelle nera con cuciture in tungsteno e tappetini berberi.

Di serie, la Wrangler 80th Anniversary propone sistema di infotainment Uconnect con schermo da 8.4 pollici, display TFT da 7 pollici per il quadro strumenti e impianto audio Alpine con subwoofer. Per quanto riguarda la sicurezza, abbiamo monitoraggio dell’angolo cieco con rilevamento del percorso incrociato posteriore, avviso di collisione anteriore, assistenza alla frenata avanzata, cruise control adattivo con funzione di arresto, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, retrocamera, accesso senza chiave e avvio senza chiave.

Il motore turbo benzina da 2 litri con potenza di 272 CV e 400 nm è l’unico disponibile per la Jeep Wrangler 80th Anniversary. Quest’ultimo viene fornito con una trasmissione automatica a 8 velocità e un sistema di trazione integrale. Maggiori informazioni sui prezzi di vendita per il Regno Unito saranno annunciati più in avanti.

