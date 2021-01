Jeep 80° Anniversario: debutta la nuova serie speciale

Il 2021 è un anno molto speciale per Jeep in quanto celebra i suoi primi 80 anni di leadership nelle categorie 4×4, libertà di guida open air e avventura. Tutto ebbe inizio nel 1941 con la produzione della mitica Willys MB, il primo veicolo 4×4 prodotto in serie, e si alimenta nel corso dei decenni con il lancio continuo di nuovi prodotti.

Il suo primato in termini di capacità off-road dura da allora e nel corso del tempo, parallelamente alle performance in fuoristrada, sono cresciuti il comfort, la connettività e l’handling.

Jeep 80º Anniversario: presentata la nuova serie speciale di veicoli 4×4

Con i festeggiamenti per il suo ottavo decennio, la casa automobilistica americana entra in una nuova fase entusiasmante della sua storia leggendaria con l’avvio del processo di elettrificazione avvenuto lo scorso anno attraverso il lancio di Renegade 4xe e Compass 4xe, i primi due modelli con tecnologia ibrida plug-in disponibili in Europa.

4xe identifica oggi il 4×4 secondo Jeep, assicurando ancora più capacità e prestazioni e garantendo un equilibrio ottimale fra efficienza, divertimento e attenzione per l’ambiente. In Europa, i festeggiamenti per l’80º anniversario si protrarranno per tutto il 2021 con eventi dedicati che si susseguiranno per avvicinare sempre di più clienti e appassionati al marchio e alla sua storia.

Il primo appuntamento si è svolto oggi attraverso una conferenza di presentazione delle nuove edizioni speciali 80º Anniversario di Renegade, Gladiator, Wrangler e nuova Compass. L’intera serie speciale nasce dalle versioni più vendute dei modelli appena citati che si arricchiscono di contenuti tecnologici e di sicurezza e vantano dettagli estetici dedicati che li rendono unici.

Renegade e Wrangler sono i primi modelli della gamma 80° Anniversario ad essere disponibili

Già da questo mese sono disponibili in concessionaria i primi due modelli di questa serie speciale: Jeep Renegade 80º Anniversario e Jeep Wrangler 80º Anniversario. Invece, le serie speciali di Compass e Gladiator arriveranno a partire dalla primavera.

Anche se parliamo di SUV molto diversi tra di loro, per dimensioni e carattere, presentano un look condiviso che li rende inconfondibili, come dimostrato da alcuni elementi estetici davvero esclusivi come il badge 80th impreziosito da accenti in Granite Crystal semi lucidi, i sedili rivestiti in tessuto a rombi o in pelle nera con cuciture tungsteno e logo 80th, i particolari neri lucidi negli interni, la targhetta con logo su sedili e tappetini e cerchi in lega dedicati.

Inoltre, i nuovi modelli Jeep in edizione speciale dispongono di motorizzazioni termiche e ibride plug-in, contenuti tecnologici e sistemi di sicurezza di ultima generazione, oltre ovviamente alle capacità 4×4 tipiche del marchio di Stellantis. Fra i nuovi contenuti high-tech abbiano i display touch da 8.4 fino a 10.1 pollici, radio DAB e navigatore con integrazione smartphone e servizi Uconnect, il pacchetto LED completo e la nuova schermata Dal 1941 per il sistema di infotainment.

Infine, proprio la serie speciale 80º Anniversario sarà la prima versione della nuova Jeep Compass a debuttare sul mercato quando sarà ufficialmente lanciata nel corso dell’anno attraverso un evento dedicato.

Svelato anche il nuovo servizio Jeep Wave

Oltre a presentare la speciale versione, Jeep propone iniziative di comunicazione ed eventi dedicati che puntano ad avvicinare ancora di più clienti e appassionati alla tradizione del brand americano.

Una delle importanti novità di questo 2021 è Jeep Wave. Si tratta di un nuovo programma che si prende cura della libertà di chi sceglie Jeep, attraverso servizi esclusivi e un pacchetto speciale di vantaggi che migliorano l’esperienza e il senso di appartenenza al marchio.

Disponibile da gennaio sulla serie speciale 80º Anniversario e su tutti i modelli MY 2021 acquistati, si contraddistingue per il logo che riproduce il tipico saluto dei proprietari Jeep, ovvero due o quattro dita che si sollevano dal volante. I principali vantaggi offerti da Jeep Wave includono primi due tagliandi entro 24 mesi dall’acquisto, assistenza stradale 24/7, servizio clienti prioritario fornito dal call center Jeep e accesso privilegiato a eventi e partnership del brand.

