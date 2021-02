Alfa Romeo Giulietta elettrica pronta a sfidare Volkswagen ID.3

Come vi abbiamo rivelato in precedenza sembra sempre più probabile il ritorno sul mercato di una nuova Alfa Romeo Giulietta. Se davvero questa vettura farà di nuovo capolino nella gamma della casa automobilistica del Biscione è quasi sicuro che in un secondo momento arriverà anche una Alfa Romeo Giulietta elettrica.

Alfa Romeo Giulietta elettrica proverà a sfidare ad armi pari Volkswagen ID.3

Anche se non è ancora confermato, è molto probabile che la Giulietta elettrica verrà prodotta a Mulhouse (Francia) con la nuova generazione di Peugeot 308 o a Rüsselsheim (Germania) con le nuove DS 4 e Opel Astra. Come questi modelli, utilizzerà una versione evoluta della piattaforma EMP2, con versioni sia benzina che ibrida plug-in.

Successivamente si aggiungerà una variante 100% elettrica derivata dalla Peugeot e-308, che utilizzerà la piattaforma eVMP (elettrica derivata dalla EMP2). La versione di accesso di Alfa Romeo Giulietta elettrica dovrebbe offrire una batteria da 60 kWh, rivaleggiando direttamente con la Volkswagen ID.3.

La futura Alfa Romeo Giulietta elettrica quindi potrebbe rappresentare il modello giusto per rendere Alfa Romeo uno dei protagonisti nel segmento delle auto elettriche in Europa e non solo. Vedremo quali altre indiscrezioni trapeleranno nei prossimi giorni a proposito di questo futuro modello che se sarà ufficialmente confermato è destinato ad essere uno dei protagonisti assoluti nella gamma della casa automobilistica del Biscione.

Ti potrebbe interessare: Tripla vittoria per l’Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR di Romeo Ferraris nel TCR Australia

Ti potrebbe interessare: Coppa Giulietta&Romeo, partite le iscrizioni al Campionato Italiano regolarità auto storiche

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI