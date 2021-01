Tripla vittoria per l’Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR di Romeo Ferraris nel TCR Australia

La stagione 2021 è iniziata in modo ineguagliabile per la Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris, che ha dominato il primo round 2021 dell’Australia Racing Series, disputatasi a Symmons Plains nei giorni infrasettimanali durante le celebrazioni dell’Australia Day. Le vetture costruite dalla casa automobilistica di Opera sono state in cima alla classifica sin dalla prima sessione di prove libere, confidando nelle prime quattro posizioni.

Il miglior tempo sul giro è stato registrato dall’esperto Lee Holdsworth di Ashley Seward Motorsport. I piloti di Melbourne hanno ripetuto l’impresa nella seconda sessione di lunedì mattina, siglando poi la pole position davanti alle vetture gemelle di Jordan Cox (Garry Rogers Motorsport) e del compagno di squadra Jay Hanson. Al via di Gara-1, Cox ha scavalcato Holdsworth, portandosi in testa.

Dopo pochi giri, il poleman ha reagito e ha preso il comando dal pilota del GRM, mentre dietro di loro, il rookie Hanson ha superato Chaz Mostert, scendendo però al settimo posto dopo la gara a causa di una penalità.

Martedì Cox si è preso la rivincita, vincendo entrambe le due gare in programma per la giornata. Il duello tra il poleman Holdsworth e Cox si è ripetuto in Gara 2, ma questa volta il pilota della Garry Rogers Motorsport è partito una volta in testa, battendo più volte il record di tempo sul giro del TCR e conquistando una meritata vittoria nella serie davanti di Holdsworth, regalando un ottimo risultato all’Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris.

Grazie al successo in Gara 2, Cox è partito dalla pole in Gara 3. Dopo pochi giri ha dovuto cedere il comando a Holdsworth, che nel frattempo aveva ricevuto una penalità di 5 secondi per partenza anticipata.

Rimanendo sotto la coda del suo rivale, Cox ha ottenuto la sua seconda vittoria della giornata, mentre l’Ash Seward Motorsport è stato retrocesso al terzo. Hanson ha terminato ancora in P7, mentre Michael Caruso, sull’altra Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR di GRM di Romeo Ferraris di GRM, è riuscito a finire nella top-10 dopo aver mancato di fortuna nelle due gare precedenti.

Michela Cerruti, Responsabile Operativo Romeo Ferraris ha dichiarato: “Iniziare il 2021 con una così bella notizia è sicuramente una spinta morale per la nostra azienda. Il 2020 è stato un anno impegnativo, anche se ha portato molte soddisfazioni. Tuttavia, il nostro programma di corse dei clienti ha subito alcuni contraccolpi, con la serie australiana che è stata la prima ad essere cancellata a causa della pandemia.

Ti potrebbe interessare: Continua l’intensa stagione per l’Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI