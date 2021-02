Maserati Levante 2021: anche il SUV aggiornato arriva in Australia

Il primo SUV di Maserati, il Maserati Levante, ha ricevuto una serie di modifiche e aggiornamenti per il model year 2021 che nelle scorse ore è stato annunciato in Australia, in linea con quanto fatto già con Ghibli e Quattroporte.

Le modifiche visive presenti sul Levante includono una griglia anteriore rivista con finiture in Chrome sulle varianti GranLusso e Black sui modelli GranSport, oltre a gruppi ottici posteriori a LED a forma di boomerang.

Maserati Levante 2021: il nuovo model year del SUV debutta nel mercato australiano

All’interno, il nuovo Levante non dispone del sistema di infotainment con schermo touch da 10.1 pollici presente sulle berline ma un’unità da 8.4 pollici con l’ultimo sistema operativo basato su Android Automotive di Maserati che viene fornito con navigatore satellitare, Android Auto ed Apple CarPlay.

Tuttavia, il SUV ha ottenuto un quadro strumenti aggiornato con un paio di quadranti analogici posti su entrambi i lati del nuovo display TFT da 7 pollici, posizionato dietro al volante. Il Maserati Levante 2021 dispone anche del sistema Active Drive Assist che integra il cruise control adattivo per accelerare, frenare e mantenere il veicolo al centro della corsia di marcia su qualsiasi strada ben tenuta a velocità fino a 125 km/h.

Di serie, il SUV include cerchi in lega da 19”, sedili anteriori riscaldati e regolabili elettricamente a 12 vie, portellone elettrico, rivestimento in pelle per i sedili, climatizzatore bizona, accesso senza chiave e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Ecco cosa offrono le versioni GranLusso e GranSport

La versione GranLusso aggiunge paraurti anteriore e posteriore con inserti cromati, minigonne laterali in tinta con la carrozzeria, esclusivi cerchi in lega da 19”, interni Ermenegildo Zegna con sedili dotati di inserti in seta, portiere con chiusura ammortizzata, soglie sottoporta illuminate e pinze freno nere.

Rispetto alle varianti base, il Maserati Levante GranSport 2021 aggiunge paraurti più aggressivi con inserti neri, spoiler posteriore sul tetto più sportivo, pinze freno rosse, sedili sportivi regolabili elettricamente con funzione memoria, volante sportivo, paddle al volante e pedali in alluminio. Non mancano un impianto audio premium Harman & Kardon, cerchi in lega da 20”, soglie sottoporta in acciaio senza illuminazione, riconoscimento della segnaletica stradale e monitoraggio dell’angolo cieco.

Tutti e tre i modelli descritti poco fa sono equipaggiati da un motore V6 biturbo benzina da 3 litri che produce 349 CV di potenza e 500 nm di coppia massima ed è abbinato alla trazione integrale e a un cambio automatico a 8 rapporti.

La casa automobilistica modenese afferma che il SUV impiega 6 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima di 251 km/h. Gli allestimenti GranLusso e GranSport sono disponibili soltanto per il Maserati Levante S, il cui V6 produce 436 CV e 500 nm. Maserati dichiara un tempo di 5,2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e una velocità massima di 264 km/h.

GTS e Trofeo per chi cerca prestazioni superiori

Coloro che cercano prestazioni in più possono optare per due varianti con propulsore V8: GTS e Trofeo. Sotto il cofano della prima è presente un otto cilindri biturbo da 3.8 litri che sviluppa 557 CV e 730 nm, abbinato a una trasmissione automatica a 8 velocità e alla trazione integrale. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 4,2 secondi mentre la velocità massima è di 292 km/h.

Rispetto alle versioni minori, il Maserati Levante GTS 2021 è dotato di impianto audio Harman & Kardon con 14 altoparlanti, finiture completamente in pelle in rosso, nero, marrone chiaro e beige e selettore del cambio unico.

In cima alla gamma troviamo il Trofeo, equipaggiato dallo stesso V8 biturbo 3.8 della GTS ma che in questo caso eroga 580 CV. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 4,1 secondi mentre la velocità massima è di 302 km/h. Di serie, abbiamo un impianto audio Bowers & Wilkins con 17 altoparlanti e pelle premium con cuciture a contrasto.

Arrivando ai prezzi, si parte da 127.000 dollari australiani (80.155 euro) per la variante base fino a 336.990 dollari australiani (212.689 euro) per il Levante Trofeo.

