Maserati Quattroporte 2021 debutta ufficialmente in Australia

Maserati ha deciso di aggiornare la sua gamma australiana, composta da Quattroporte, Levante e Ghibli. In questo articolo ci concentreremo sulla Maserati Quattroporte 2021. L’ultimo model year della berlina top di gamma porta con sé dei sottili aggiornamenti sia a livello estetico che tecnologico.

Innanzitutto, sulla parte frontale della Quattroporte troviamo una nuova griglia, cromata sulla versione GranLusso e Piano Black su quella GranSport. Sul retro, invece, l’auto propone dei nuovi gruppi ottici a forma di boomerang che prendono ispirazione dalla 3200 GT degli anni ’90.

Maserati Quattroporte 2021: il nuovo model year arriva anche nel mercato australiano

Spostandoci all’interno dell’abitacolo, è presente un display centrale del sistema di infotainment che misura 10,1 pollici e funziona con il sistema operativo di Maserati basato su Android ed è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Un quadro strumenti digitale si trova dietro il volante e include un display TFT da 7 pollici assieme a un tachimetro e un contagiri analogici.

La nuova Maserati Quattroporte è dotata dell’Active Drive Assist che funziona con il cruise control adattivo per mantenere l’auto nella sua corsia e a una distanza di sicurezza dalla vettura che precede a velocità fino a 145 km/h.

In Australia, il Tridente propone due tipi di motori, entrambi derivati dallo stesso V6 biturbo da 3 litri. Nella entry-level, disponibile nelle versioni base, GranLusso e GranSport, il propulsore produce 349 CV e 500 nm di coppia massima che vengono scaricati sulla strada tramite un cambio automatico a 8 rapporti. Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica modenese, la vettura è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi.

Le versioni S, invece, producono 430 CV e 580 nm, sufficienti per permettere alla berlina di impiegare 5 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h. Il brand di Stellantis ha annunciato che la variante Trofeo con motore V8 sarà lanciata in Australia nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda i prezzi, la Maserati Quattroporte 2021 parte da 210.990 dollari australiani (133.148 euro) per la variante base e arriva a 269.990 dollari australiani (170.380 euro) per la versione S GranLusso/GranSport.

