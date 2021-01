Batmobile omologata per la circolazione: da Bonhams all’asta la copia dell’auto di Batman

Sarà scomoda da guidare perché lunga 7 metri, ma ha indicatori di direzione e targa. Parliamo della Batmobile, l’auto di Batman, uno dei supereroi più famosi della DC Cimics. Una copia perfetta della Batmobile sarà venduta all’asta da Bonhams,una delle più illustri case d’asta mondiali.

Una Batmobile con il cuore della Ford Mustang

La Batmobile che sarà battuta all’asta di Bonhams non è la Lincoln Futura Concept del 1955, auto su cui era basata la Batmobile della serie TV del popolare supereroe negli anni 60. E non è nemmeno basata su quella specie di carro armato (un corazzato Tumbler) che si è visto in Batman nella trilogia di Christopher Nolan con Christian Bale. L’auto di cui parliamo è identica a quella del Batman impersonato da Michael Keaton ne il Cavaliere Oscuro del 1989 e in Returns del 1992.

Sotto alla carrozzeria del tutto identica per firma e dimensioni a quella del film, c’è una Ford Mustang del 1965 con motore V8 da 5,7 litri. La forma come detto è quella classica, con il lungo cofano, la turbina a getto e le ali al parafango posteriore. Colore naturalmente nero come la macchina del supereroe pipistrello.

Auto all’asta il 20 marzo

La cosa particolare, come anticipato in premessa è che il veicolo che sarà battuto all’asta il prossimo 20 marzo da Bonhams non è un semplice pezzo da collezione, un prototipo inutilizzabile. L’auto è perfettamente funzionante ed omologata per circolare su strada, pur se tra mille difficoltà sicure a forma e lunghezza.

Dimensioni che hanno reso complicato già il solo scarico dal grosso autotreno su cui era caricata per arrivare alla casa d’asta. Sembra dalle indiscrezioni che il prezzo con cui sarà bancata l’auto partirà da una cifra compresa tra i 23.000 ed i 34.000 euro.

Non è la prima volta che si cerca di imitare in tutto e per tutto l’auto di Batman ma probabilmente mai in passato un veicolo di questo tipo è stato omologato per la circolazione stradale.

Come dicevamo la vettura nasce sulla base di una Ford Mustang del 1965 ed è stata prodotta in un unico esemplare da una società britannica nel 2016. L’auto era stata venduta ad un Museo oggi chiuso, ecco perché la vettura adesso finirà all’asta. Per vicissitudini societarie infatti il London Motor Museum, che aveva comprato nel 2017 la Batmobile per esporla al pubblico, oggi ha chiuso i battenti.

