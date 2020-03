Dodge Charger R/T di Toretto ora disponibile tramite Lego Technic

I fan di Fast & Furious dovranno attendere ancora un po’ per FF9 in quanto il nuovo episodio è stato posticipato ad aprile 2021 a causa dell’emergenza coronavirus. Per fortuna, è possibile consolarsi (in parte) grazie al nuovo kit di Lego Technic.

Soprannominato Dom’s Dodge Charger, il kit propone una replica della bellissima Dodge Charger R/T del 1970 protagonista in numerosi film della serie Fast & Furious. La muscle car ha avuto un ruolo centrale nel primo film e da allora è apparsa in diverse occasioni.

Dodge Charger: Lego ora propone la muscle car di Toretto in scala 1:13

Il modellino Lego è composto da 1077 pezzi e propone un cofano che si apre per mostrare l’imponente motore V8 con i suoi pistoni mobili. Altre caratteristiche degne di nota di questa Dodge Charger Lego Technic includono il braccio oscillante delle sospensioni e il sistema sterzante funzionanti e un cavalletto che può essere utilizzato per sollevare l’auto.

La Charger dispone, inoltre, di una gabbia di sicurezza e un vano bagagli che si apre per mostrare il NOS. Secondo quanto riportato da Lego, la Dodge Charger R/T misura 39 cm di lunghezza, 16 mm di larghezza e 11 cm di altezza ed è in scala 1:13.

Il modellino è attualmente disponibile in pre-ordine sul sito ufficiale di Lego con spedizioni a partire dal 27 aprile al prezzo di 104,99 euro. Anche se può sembrare una cifra elevata, considerate che questa Dodge Charger è molto più conveniente della Bugatti Chiron da 399,99 euro, della Batmobile da 249,99 euro e della Aston Martin DB5 di James Bond da 149,99 euro.