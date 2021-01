Cresce il budget di chi compra auto online: 23.400 euro in Italia. Sale dell’8,2%. Ossia 1.900 euro in più rispetto al 2019. Sale la spesa che un connazionale è deciso ad affrontare per realizzare un forte desiderio, perché tale resta la vettura. Lo dice l’Osservatorio sulla ricerca dell’auto online di DriveK, portale leader in Europa per la scelta e la configurazione di veicoli nuovi. Il tutto, nonostante la pandemia.

Sul budget di chi compra auto online, incide l’elettrico

Un report che riguarda ventimila ricerche organiche pervenute nel corso degli ultimi dodici mesi (gennaio-dicembre 2020). Chiaramente, si segue il trend che ormai è quello valido in Europa e nel mondo. Aumenta la richiesta di auto tradizionali, passate dal 6 a circa il 20% del totale. Gli italiani si dimostrano interessati alle full hybrid (10%) e alle mild hybrid (più del 5%), seguono le elettriche con circa il 3% del mercato e le plug-in hybrid poco sopra il 2%.

Le fasce di prezzo della vettura cercata

Il Trentino-Alto Adige è per il quarto anno di fila la regione in cui si registra l’importo medio più elevato (24.600 euro). Dacia e Volkswagen sono i marchi più voluti.

Su che cifre di punta?

Una richiesta su due è stata relativa alle vetture il cui prezzo di listino oscilla tra i 20 e i 40mila euro.

Segue con il 41% la fascia di prezzo compresa tra i 10 e i 20mila euro.

Mentre il 6% del totale riguarda i veicoli il cui prezzo di listino supera i 40mila.

La percentuale di chi ha puntato ai veicoli più economici in commercio (sotto i 10mila euro) scende invece al 3%.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI