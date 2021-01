Peugeot presenta il calendario dei lanci elettrici per il 2021

Peugeot ha appena confermato il suo ambizioso programma di lanci di auto elettrificate per il 2021, che andrà da furgoni 100% elettrici come il nuovo e-Boxer a una berlina sportiva dotata di un motore ibrido plug-in come la 508 Peugeot Sport Engineered. Inoltre, la firma del leone ha confermato anche la presentazione della terza generazione della 308.

Peugeot ha appena confermato il suo ambizioso programma di lanci di auto elettrificate per il 2021

Uno dei punti salienti di questo piano è la completa elettrificazione della gamma di veicoli commerciali Peugeot. Gli attuali furgoni di medie dimensioni e-Traveller (versione passeggeri) ed e-Expert (versione cargo), disponibili con batterie da 50 kWh (230 km WLTP) e 75 kWh (330 km WLTP), saranno affiancati dalle versioni elettriche degli altri modelli presenti in gamma.

Quindi, il primo ad arrivare sarà il grande furgone e-Boxer, previsto per la prima metà del 2021. Questo modello potrà essere acquistato con batterie da 37 kWh (200 km WLTP) o 70 kWh (340 km WLTP). In autunno sbarcheranno i modelli piccoli e-Rifter (versione passeggero) ed e-Partner (versione ricarica), dotati di batterie da 50 kWh (275 km WLTP).

La 508 PSE, disponibile con le carrozzerie berlina e station wagon SW, si posiziona come la nuova ammiraglia della gamma Peugeot. Questo modello ha una potenza totale di 360 CV (prodotto della combinazione di un motore a benzina 1.6 PureTech da 200 CV con due azionamenti elettrici tramite un cambio automatico a 8 rapporti) e una coppia di 520 Nm, che gli consente di fare da 0 a 100 km / h in 5,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 250 km / h.

Dotato di una batteria da 11,5 kWh, la Peugeot 508 PSE raggiunge un’autonomia in modalità 100% elettrica di 42 km WLTP. Il suo consumo approvato è di 2,03 litri per 100 km, mentre le emissioni sono stimate in 46 grammi di anidride carbonica per chilometro percorso. Il suo arrivo nel nostro mercato avverrà per tutto il mese di aprile.

Tuttavia, la grande novità dell’anno sarà la nuova 308, che verrà lanciata nella seconda metà dell’anno. La compatta francese non sarà solo incaricata di rilasciare il nuovo logo aziendale Peugeot, ma per la prima volta nella sua storia avrà motori ibridi plug-in nelle versioni berlina e famiglia SW. Inoltre, non è escluso che nel 2023 verrà aggiunta una variante 100% elettrica.

Ti potrebbe interessare: Peugeot 208 e 2008 tra le finaliste per il premio Women’s World Car of the Year

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI